19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Bratislavské Staré Mesto je bližšie k vyriešeniu problému s prenájmom priestorov divadlu Nová scéna . Ako informuje mestská časť na sociálnej sieti, divadlo Nová scéna by konečne mohlo získať nebytové priestory v budove na Kollárovom námestí. Priestory sú v majetku Bratislavy a v správe mestskej časti Staré Mesto, od ktorej si ich divadlo prenajíma od roku 1994.„Na základe zmluvy z roku 2004 uhrádzala Nová scéna, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR , mestskej časti ročné nájomné 18 562,68 eur," konštatuje samospráva.Proces vysporiadania majetkových vzťahov trvá už dve desaťročia. Suma za predaj priestorov by mala byť 3,45 milióna eur, pričom polovicu by do svojho rozpočtu získalo Staré Mesto a polovicu hlavné mesto. Priestory by mal odkúpiť štát ako zriaďovateľ divadla, s tým, že ich odovzdá do správy Novej scény.„Právne a majetkové oddelenia Starého Mesta posledné dva roky intenzívne pracovali na vyriešení majetkových vzťahov. Na základe rokovaní ministerstvo kultúry vyčlenilo v rozpočte na rok 2022 aj prostriedky na kúpu priestorov Divadla Nová scéna," priblížila mestská časť. Odpredaj priestorov by sa mal zrealizovať osobitným zreteľom a musí ho ešte schváliť nové zastupiteľstvo.