Staré Mesto je pripravené na zimnú údržbu, tvrdí Aufrichtová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je pripravená na zimnú údržbu. Skonštatovala to starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. V piatok sa uskutočnil kontrolný deň v spoločnosti Technické služby Starého Mesta (TSSM), ktorá zabezpečuje zimnú údržbu. TASR o tom informovala hovorca mestskej časti Matej Števove."Zimná údržba v Starom Meste sa týka miestnych komunikácií III. a IV. triedy v celkovom rozsahu 64 kilometrov ciest, 82,4 kilometra chodníkov a 4022,55 štvorcového metra schodísk," uvádza Števove.Externá firma túto zimu prenajme spoločnosti šesť mechanizmov aj odborných pracovníkov, priblížil člen predstavenstva TSSM Marek Vrbický. TSSM má k dispozícii jeden nakladač, sedem malých sypačov, osem ručných mechanizmov a štyri autá na rozvoz posypovej soli a pracovníkov. Okrem toho je, podľa Vrbického, pripravených 200 ton technickej soli a 20 ton ekologického posypového materiálu."Čistenie námestí, chodníkov a schodísk bude zabezpečovať 50 našich zamestnancov. Plán zimnej služby je schválený, komunikácie, schodiská a chodníky sú rozdelené do 15 rajónov. Plán si budete môcť pozrieť aj na oficiálnej stránke Starého Mesta a stránke TSSM, kde budú v najbližších dňoch zverejnené aj čísla na nonstop dispečing zimnej údržby," uviedol Vrbický.Dispečing robí pravidelný monitoring počasia na základe predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu. "V prípade, že sú očakávané snehové zrážky, je vyhlásená zimná pohotovosť. Podľa plánu zimnej údržby ju vyhlasuje dispečing mestskej časti v 24-hodinovom predstihu pred očakávaným spádom snehu," vysvetlil Vrbický.Zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej služby je v Bratislave stanovené v termíne od 15. novembra 2019 do 31. marca 2020, pokiaľ sa vplyvom poveternostných podmienok nerozhodne inak, ukončil Števove.