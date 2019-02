Staré Mesto zatiaľ Propeler neprenajme, starostka zrušila druhú súťaž

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) – Priestor bývalej kaviarne Propeler na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste sa zatiaľ prenajímať nebude. Rozhodla o tom staromestská starostka Zuzana Aufrichtová, ktorá vo štvrtok (31. 1.) zrušila v poradí druhú verejnú obchodnú súťaž. Tú vyhlásila mestská časť vlani koncom októbra, pričom nájom bol podmienený zabezpečením verejnej lodnej dopravy medzi bratislavskými dunajskými brehmi.uviedol pre TASR hovorca starostky Matej Števove s tým, že proti súťaži namietali traja navrhovatelia.Transparentnosť výberu mali zabezpečiť dva typy obálok. V jednej mali byť návrhy a v druhej navrhovatelia. Druhá obálka mala byť zalepená, neporušená, nepriehľadná a nepriesvitná a mala byť vložená do obálky so súťažným návrhom. Už v prvom kole však boli podľa hovorcu vyradení dvaja uchádzači. Nedodržali totiž jednu z podmienok súťaže, a to, aby obálka s identifikačnými údajmi bola zalepená a nepriehľadná, čím sa mala zachovať anonymita súťaže. V druhom kole otvárania identifikačných obálok sa následne zistilo, že ďalší dvaja súťažiaci nedodržali podmienku, keď nedoložili čestné prehlásenie.Mestská časť momentálne podľa hovorcu zvažuje, aké sú možnosti.poznamenal Števove. Vlani samospráva tento priestor na vlastné náklady čiastočne obnovila a slúžil ako čitáreň s menším občerstvením.Druhú verejnú obchodnú súťaž schválil bývalý poslanecký zbor koncom októbra minulého roka. Cieľom bolo predovšetkým obnoviť verejnú lodnú dopravu, ktorá fungovala 110 rokov. Práve preto tvorilo toto kritérium polovicu celkového hodnotenia návrhov.Prvú verejnú obchodnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti mestská časť zrušila vlani vo februári. Vyhlásená bola v januári 2018 po tom, ako ju s podmienkami doplnenými samotnými poslancami schválil poslanecký zbor v decembri 2017. Súťaž zrušili krátko predtým, ako sa malo otvárať 33 obálok s ponukami. Poslanci svoje rozhodnutie odôvodňovali aj tým, že budova bývalej kaviarne je ikonickou stavbou z architektonického, historického i kultúrno-spoločenského hľadiska a schválenie súťaže, kde hlavným faktorom má byť cena, označili za nie veľmi šťastné rozhodnutie. Poukázali tiež na fakt, že by nebolo zlé obnoviť tradíciu lodnej dopravy.Do súťaže sa prihlásilo päť navrhovateľov, a to Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s., danube4you, s.r.o., Danube Wave, s.r.o., Flora Tour, spol. s.r.o. a Občianske združenie Som, aj budem v SR.