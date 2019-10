Starého otca obvinili zo smrti dvojročnej vnučky na výletnej lodi

Výletná loď, ilustračná snímka. Foto: 4.bp.blogspot.com Foto: 4.bp.blogspot.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Juan 29. októbra (TASR) - Muža, ktorému podľa polície vypadla jeho malá vnučka Chloe Wiegandová z rúk z 11. poschodia výletnej lode zakotvenej v júli v Portoriku, obvinili zo zabitia z nedbalosti. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.Sudca v pondelok nariadil zatknutie Salvatoreho Anella po tom, čo prokuratúra odovzdala dôkazy. A zároveň uviedla, že dvojročné dievčatko spadlo, keď ho starý otec zdvihol k otvorenému oknu na výletnej lodi s názvom Freedom of the Seas. Tá patrí medzi najväčšie osobné lode na svete.Právnik rodiny povedal, že malá Chloe požiadala starého otca, aby ju v detskej zóne určenej na hranie zdvihol, lebo chce búchať do skla. Právnik obvinil spoločnosť Royal Caribbean, ktorá má výletnú loď v prevádzke, z toho, že okno bolo z nevysvetliteľných dôvodov otvorené.Rodina pochádza z amerického štátu Indiana.Anello je zadržiavaný vo väzbe na kauciu 80.000 dolárov a pred súd sa má postaviť 20. novembra.