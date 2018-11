Starodôchodcom chcú upraviť podmienky nároku na vyrovnávací príplatok

Na snímke Irén Sárközy (Most-Híd)- archívna foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. novembra (TASR) - Podmienky nároku na vyrovnávací príplatok pre starodôchodcov sa majú upraviť. Navrhujú to koaliční poslanci Mosta-Híd Irén Sárközy a Peter Antal v novele zákona o sociálnom poistení, ktorou sa už na nadchádzajúcej schôdzi bude zaoberať parlament. Do platnosti má vstúpiť od 1. marca budúceho roka.Nárok na vyrovnávací príplatok by malo mať viac starodôchodcov. Očakávajú to poslanci, ktorí navrhujú znížiť potrebný počet rokov československých období dôchodkového poistenia z najmenej 25 rokov na 15 rokov.zdôvodnili poslanci. Ich návrh vychádza z platnej právnej úpravy zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého nárok na starobný dôchodok vzniká v prípade, ak bol poistenec dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.Novela má myslieť aj na prípady, ak starodôchodca podá žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príplatku do 28. februára 2019 a nebude o nej do tohto termínu právoplatne rozhodnuté. Takéto žiadosti majú byť posúdené na základe ustanovení účinných od 1. marca 2019.Poslanci predložili novelu do parlamentu aj pre prípady z aplikačnej praxe, ktoré ukazujú, že existujúca úprava vyrovnávacieho príplatku nie je postačujúca. Túto skutočnosť má potvrdzovať aj rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR.upozornili poslanci.