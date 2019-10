Staronovým prezidentom Mozambiku sa stal Filipe Nyusi

Mozambický prezident Filipe Nyusi (uprostred vľavo) . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Maputo 27. októbra (TASR) - Mozambický prezident Filipe Nyusi bol so ziskom 73 percent hlasov opätovne zvolený do najvyššieho štátneho úradu a jeho strana Mozambický oslobodenecký front (FRELIMO) obsadí v parlamente 74 percent poslaneckých kresiel.Vyplýva to z oficiálnych volebných výsledkov, ktoré v nedeľu podľa tlačovej agentúry AP oznámila tamojšia volebná komisia. Voľby sa konali 15. októbra.Hlavná opozičná strana, bývalá povstalecká skupina Mozambický národný odpor (RENAMO), na ktorej čele stojí Ossufo Momade, výsledky hlasovania odmietla s tým, že voľby boli poznačené podvodmi a zastrašovaním. Momade skončil so ziskom 22 percent hlasov. Celková voličská účasť dosiahla 51 percent, pričom svoj hlas mohlo odovzdať približne 13 miliónov registrovaných voličov.V 250-člennom zákonodarnom zbore bude FRELIMO disponovať 184 kreslami, RENAMO obsadí 60 mandátov a Demokratické hnutie Mozambiku (MDM) dostalo šesť poslaneckých pozícií.Pre Nyusiho pôjde o druhé päťročné funkčné obdobie za sebou, pričom podľa AP je možné, že prezidentom sa v budúcnosti stane i tretí raz, a to napriek tomu, že mozambická ústava limituje pôsobenie prezidenta na dve obdobia.Dvojtretinová väčšina v parlamente totiž umožní strane FRELIMO zmeniť ústavu aj bez toho, aby k tomu potrebovala súhlas opozície.Medzinárodní pozorovatelia vyjadrili nad vierohodnosťou volebných výsledkov znepokojenie. Pozorovateľská misia vyslaná do Mozambiku Európskou úniou uviedla, že voľby sa konali v "atmosfére strachu".