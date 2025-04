Starosta bratislavského Nového Mesta Čupka načrtol budúcnosť ikonickej tržnice na Trnavskom Mýte

Tržnica v neustálych stratách

Verejná obchodná súťaž

21.4.2025 (SITA.sk) - Starosta bratislavského Nového Mesta Matúš Čupka načrtol budúcnosť ikonickej tržnice na Trnavskom Mýte. Kedysi navštevované miesto dnes pomaly upadá, čo by chcela samospráva do budúcnosti zmeniť.Podľa starostu má tržnica tri hlavné problémy - nie je tam dostatok zaujímavých prevádzok, nie je tam žiadny program a jej priestor pôsobí neútulne. A to aj napriek tomu, že ide o Národnú kultúrnu pamiatku a má svojich stálych návštevníkov.„Keď sme tržnicu prevzali po voľbách, generovala stratu asi pol milióna eur,“ priblížil starosta s tým, že táto strata sa prehĺbila o ďalších 200-tisíc najmä preto, že z tržnice odišli automaty. Za posledného trištvrte roka v nej mestská časť usporiadala niekoľko kultúrnych podujatí.Na jeseň minulého roka to bol Festival mladého vína, nasledoval Urban market v decembri a dva hudobné koncerty, ktoré podľa Čupku prilákali množstvo nových návštevníkov. Druhý pilier, ktorému sa samospráva venuje, sú nájomcovia.To, že prichádza v tržnici k úbytku niektorých nájomcov, je zo strany mestskej časti snaha o riadený proces. V rámci neho tak okrem automatov z tržnice odišla prevádzka, ktorá predávala alkohol a tiež záložňa.Zmizlo aj veľké množstvo prístavieb a priestor tržnice tak celkovo vyčistili. V rámci verejnej obchodnej súťaže vybrali nového nájomcu pre podzemný priestor, kde vznikne nový hudobný klub. Z nových nájomcov tu pribudne firma zaoberajúca sa pestovaním húb, ale aj pekáreň či nové bistro.Snahou mestskej časti je zachovať v tržnici tradičnú atmosféru, aby bola zaujímavá pre širokú skupinu ľudí. Zostane v nej napríklad predajca tresky, zeleniny, oprava obuvi, či tradičná vináreň. V rámci zmeny konceptu plánujú v tržnici rozšíriť gastroponuku a organizovať tu pravidelne kultúrne a hudobné podujatia, ktoré z nej urobia nový spoločenský priestor.