Starosta Dolného Chotára dostal za objednávky vrážd 25 rokov väzenia

aktualizované 13. decembra 12:40



Rozsudok nie je právoplatný

Ukrývanie Sátora

Faktoringový podvod

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2021 (Webnoviny.sk) -Za činnosť v prospech zločineckej skupiny sátorovcov a objednávku niekoľkých vrážd uložil v pondelok Špecializovaný trestný súd v Pezinku starostovi obce Dolný Chotár v okrese Galanta Františkovi D. trest 25 rokov väzenia a tiež prepadnutie majetku.Za vinných tiež uznal troch spoluobžalovaných v tomto prípade. Synovi starostu Františkovi D. ml., rovnako súdenému pre objednávky vrážd, vymeral súd tiež trest vo výške 25 rokov v ústave s najprísnejším stupňom stráženia napriek tomu, že sa na rozdiel od otca ku skutkom priznal.Rovnako sa k účasti na skutkoch priznal aj Ladislav A, ktorému taktiež súd uložil trest 25 rokov v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Už právoplatne odsúdenému Rolandovi Sz. zase senát trest neuložil, keďže trest vo výške 18 rokov uložený v inom konaní považuje za dostatočný.Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor, ktorý pre Františka D. ako aj Ladislava A. žiadal doživotné tresty, si ponechal zákonnú lehotu na podanie odvolania. Rovnako si lehotu ponechali aj obžalovaní František D. ml. a Ladislav A. František D. st. podal odvolanie proti uznaniu viny ako aj proti uloženému trestu.Prokuratúra pripisovala starostovi Dolného Chotára Františkovi D. okrem činnosti pre juhoslovenskú zločineckú skupinu sátorovcov aj objednávku troch vrážd, z ktorých dve boli aj dokonané. Konkrétne si podľa obžaloby objednal vraždy Imreho Czakóa, Vojtecha Rampáka a Jozefa Kertésza. V poslednom prípade nebola vražda vykonaná pre smrť Ľudovíta Sátora.Súd Františka D. v prípade všetkých týchto skutkov uznal za vinného. Podľa rozsudku napríklad ukrýval Sátora, keď ho hľadala polícia alebo poskytol pozemky pre zločineckú skupinu, aby si na nich postavila sídlo. Taktiež ako starosta obce zabezpečil pre spoločnosti ovládané skupinou napríklad zákazky na výstavbu bytov. Z účasti na jednej vrážd objednaných Františkom D. bol odsúdený aj Roland Sz.Rovnako tri vraždy, z ktorých boli všetky dokonané, si podľa obžaloby objednal jeho syn František D. ml. Súd v tomto prípade uznal vinu jeho, ako aj Ladislava A. v prípade vrážd Petra Nagya a Martina Žalmánka.V prípade vraždy Krisztiána Madarásza vyniesol súd nad obžalovanými oslobodzujúci rozsudok, keďže nebolo preukázané, že sa skutok stal. Aj keď sa obaja obžalovaní ku skutkom priznali, podľa verdiktu súdu zo bolo až v priebehu procesu a pod ťarchou dôkazov.V prípade obetí všetkých vrážd, ktoré boli spáchané v období rokov 2004 až 2013 išlo o takzvané biele kone, prípadne osoby, s ktorými mali obžalovaní obchodné spory.Otcovi so synom navyše prokuratúra pripisovala faktoringový podvod. Podľa obžaloby spôsobili banke fiktívnym obchodom s jačmeňom škodu minimálne 200-tisíc eur. Ladislav A. bol uznaný za vinného aj za prechovávanie pervitínu.Starostu spolu so synom a Ladislavom A. zadržala polícia v rámci akcie Valentín začiatkom roku 2019. Súd ich následne vzal do väzby. Roland Sz. bol v rámci procesu so skupinou sátorovcov v roku 2019 odsúdený na 18 rokov väzenia.