Starosta Mogadiša podľahol po samovražednom útoku zraneniam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mogadišo 1. augusta (TASR) - Starosta somálskeho hlavného mesta Mogadišo Cabdiraxmaan Cumar Cismaan podľahol vo štvrtok vážnym zraneniam, ktoré utrpel pri minulotýždňovom samovražednom bombovom útoku extrémistickej organizácie aš-Šabáb, napojenej na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida. Oznámila to somálska vláda.Podľa agentúry AP hovorca somálskeho prezidenta uviedol, že Cismaan zomrel v nemocnici v Katare, kam ho po útoku letecky prepravili.K útoku došlo 24. júla v sídle starostu v Mogadiše. Aš-Šabáb aj úrady tvrdia, že terčom samovražednej atentátničky mal byť americký diplomat James Swan, ktorý však miesto opustil niekoľko minút pred výbuchom. Nie je jasné, ako sa útočníčke podarilo vstúpiť do kancelárie starostu, pretože návštevníci musia prejsť najmenej štyrmi detektormi kovov, poznamenala AP.Podľa niektorých predstaviteľov však mohla byť útočníčka dohodnutá so skorumpovanými úradníkmi.Žena vošla do priestorov úradu a odpálila výbušninu pripevnenú okolo svojho pása krátko po tom, ako Cismaan prijal— amerického diplomata Jamesa Swana, ktorý sa stal novým osobitným splnomocnencom generálneho tajomníka OSN pre Somálsko. Pri útoku zahynulo šesť ľudí. Cismaana a jeho námestníka previezli do nemocnice s kritickými zraneniami.