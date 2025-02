Starosta Petržalky predstavil tri hlavné priority, okrem rozvoja športovej infraštruktúry chce zlepšiť aj starostlivosť o seniorov

Starostlivosť o seniorov

Revitalizácia vybraných verejných priestorov

3.2.2025 (SITA.sk) - Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka pre agentúru SITA prezradil, aké sú jeho priority v rámci starostlivosti o mestskú časť a aké plány má na tento rok."Na celé volebné obdobie 2022 – 2026 som mal stanovené tri hlavné priority, ktoré sa mi z veľkej časti podarilo naplniť už teraz a rád by som v ich plnení pokračoval," uviedol Hrčka. Medzi priority zaradil kvalitnejšiu starostlivosť o seniorov, opravu asfaltových povrchov chodníkov a rozvoj športovej infraštruktúry."Petržalka starne výraznejšie ako zvyšok Slovenska. Preto dôraz kladieme na lepšiu dostupnosti služieb a starostlivosti pre našich seniorov," priblížil starosta dôvody prvej priority.V rámci nej do portfólia aktivít pre seniorov zo šiestich denných centier pridali viaceré doplnkové, ktoré majú úplne zdarma – odborné prednášky, cvičenia na zlepšenie pamäte aj pohybového ústrojenstva, tanečné kurzy pod záštitou tanečnej školy Dansovia, kreatívne dielne či workshopy."Okrem toho sme rozbehli aktivity v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov, ktorú sme sprevádzkovali v októbri 2021," dodal Hrčka s tým, že klubovňa je dostupná pre všetkých seniorov z Petržalky, ktorí majú záujem o športové, relaxačné aktivity, kultúrne podujatia alebo socializáciu."Benefity pre seniorov sme doplnili o permanentky na Petržalskú plaváreň či voľné vstupy do novo zrekonštruovanej Športovej haly Prokofievova, ktorú môžu navštevovať v dopoludňajších hodinách," doplnil. Jedným z ďalších cieľov starostu na nasledujúce roky bude zriadenie nového denného stacionára, ktorý v starnúcej Petržalke absentuje."Mojou druhou prioritou bola od začiatku veľká oprava chodníkov a okolitých plôch zelene v našej správe, ktorú sme odštartovali v roku 2023 vo vlastnej réžii," poznamenal starosta. Ako dodal, vďaka vlastnému finišeru a ďalšej technike dokážu chodníky opravovať na väčších plochách a výrazne lacnejšie, ako pri zapojení externých dodávateľov.Cieľom pre rok 2024 rok bolo opraviť 60-tisíc metrov štvorcových povrchu chodníkov, avšak vzhľadom na menšie výpadky techniky opravili približne o 10-tisíc metrov štvorcových menej."Verím, že tento rok sa nám podarí opraviť plánovaných 60-tisíc metrov štvorcových. Aktuálne intenzívne pracujeme na oprave výtlkov na cestách, chodníkoch a parkoviskách v našej správe," dodal Hrčka.Čo sa týka rozvoja športovej infraštruktúry, tejto oblasti sa podľa starostu darilo a darí najviac. "Podarilo sa nám kompletne zrekonštruovať Športovú halu Prokofievova. Do úplného konca jej chýba ešte zateplenie fasády," priblížil s tým, že o pár týždňov otvoria úplne novú Športovú halu Pankúchova. Mestskej časti sa tiež podarilo za výhodných podmienok odkúpiť Športovú halu Draždiak.V jej blízkosti postavili nafukovaciu halu, kde sprístupnili kryté verejné klzisko. Ďalej zrekonštruovali plaváreň na ZŠ Pankúchova a momentálne rekonštruujú ďalšiu plaváreň na ZŠ Holíčska. "V budúcom roku by sme radi odštartovali obnovu ďalšej školskej plavárne na ZŠ Turnianska," dodal starosta."Zakúpili sme tartanovacie stroje, takže najbližšie roky by sme radi vymenili dopadové plochy na ihriskách v našej správe za tartanové," uviedol ďalej šéf petržalskej samosprávy. Čo sa týka plánov na najbližšie obdobie, chcel by sa aj naďalej venovať rozvoju troch spomínaných oblastí."Okrem nich by som sa chcel viac zamerať na revitalizáciu vybraných verejných priestorov, na ktorej už pracujeme. Nedávno sme odštartovali revitalizáciu zelene na Vlasteneckom námestí a čaká nás tiež revitalizácia Nobelovho námestia," doplnil s tým, že pozornosť by chcel viac upriamiť aj na kultúru a spoločenský život v Petržalke."Plány nám však kazí aktuálne hospodárenie v rozpočtovom provizóriu . V praxi to znamená, že Petržalka nemôže prekročiť jednu dvanástinu minuloročného rozpočtu, čo predstavuje zhruba 6 miliónov eur mesačne na bežné výdavky," vysvetlil starosta.Ako dodal, nevýhodou takéhoto hospodárenia je, že nemôžu čerpať kapitálové výdavky, čiže do schválenia rozpočtu sú pozastavené všetky nové investičné projekty, ktoré neboli v minulom roku schválené alebo rozbehnuté. "Napríklad aktuálne ostáva vo vzduchoprázdne donedávna plánovaná rekonštrukcia bazéna na ZŠ Budatínska, lebo sme ju nestihli vysúťažiť," uzavrel.