Starosta radšej pôjde na maródku, aby nezaťažoval rozpočet malej obce, hovorí Kmeť – VIDEO

Podstata rýchleho víťazstva

Dane na Slovensku

25.3.2025 (SITA.sk) - Už nie je otázkou, kedy treba urobiť reformu verejnej správy, ale ako ju urobiť, uviedol v rozhovore pre agentúru SITA generálny riaditeľ Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Poukázal na to, že v obciach na východnom Slovensku, kde žije 40 – 50 obyvateľov, starosta nemá ani na výplatu. „Starosta sa radšej hodí na maródku, aby nezaťažoval rozpočet obce, aby prečkali nejaké obdobie,“ dodal.Reforma podľa Kmeťa bude trvať niekoľko volebných období. „Čo my sme schopní teraz urobiť je dohodnúť sa so všetkými politickými stranami, lídrami, samosprávou a so všetkými zúčastnenými, lebo tam majú čo povedať aj banková asociácia alebo rôzni iní hráči na spoločenskom trhu, a pripraviť nejaký časový plán, nejakú stratégiu. Samozrejme, musíme aj reagovať, aby sme presvedčili, že má to zmysel, a na to sú tzv. rýchle víťazstva,“ uviedol.Poukázal pritom na súčasný projekt vytvorenia centier zdieľaných služieb, ktorý sa financuje cez operačný plán obnovy. „Je to dobrým a pozitívnym príkladom, že má zmysel sa spájať a spoločne z jedného miesta poskytovať služby. Projekt je o tom, že obce sa združia do nejakého združenia a z jedného miesta používajú jedného projektového manažéra, jedného právnika, jedného finančného manažéra,“ priblížil Kmeť.Podľa Kmeťa je viacero možností, ako zlepšiť financovanie samosprávy. Myslí si, že je priechodný návrh Združenia miest a obcí Slovenska Únie miest Slovenska o vyššom zdanení druhej a každej ďalšej nehnuteľnosti. Ako dodal, dane sú na Slovensku v porovnaní so zahraničím veľmi nízke.„My nezdaňujeme napríklad parkoviska pod nejakými budovami. Proste, je to označené ako parkovisko a často sú tie parkoviska prenajímané, čiže sú zdrojom príjmu toho, kto budovu vlastní, ale do dane z nehnuteľností je zarátaná len budova. Zákon hovorí o nejakých nadzemných podlažiach a nehovorí o podzemných. Čiže aj toto je priestor, možno, na ďalšie získavanie financií,“ dodal Jaroslav Kmeť. Takéto dane ich majiteľa nezabijú, ak má z toho ďalší príjem a využíva to na podnikanie.„Neohrozujem tým bývanie, nezvyšujem dane tým priemerným ľuďom, lebo u nás je tá politika, že skoro každý má nejakú nehnuteľnosť, oproti zahraničiu, kde sa nehnuteľnosti nevlastnia, ale skôr prenajímajú. Býva sa v nájomných bytoch alebo domoch, tak je to oveľa prijateľnejšie. Ak teda mám ďalšie nehnuteľnosti a využívam ich na podnikanie, prenajímam, mal by som platiť dodatočnú daň a financovať potreby tých občanov, ktorí v tej obci alebo v tom meste bývajú,“ uzavrel Kmeť.