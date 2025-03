Starosta Severu Ténai navrhuje zrušiť všetky mestské časti v Košiciach, vidí to ako najúspornejšie riešenie

Zákon o meste Košice je podľa Ténaia zastaralý

Potreba hľadania hospodárnych riešení a nových zdrojov príjmov

K problematike by sa mali v prvom rade vyjadriť odborníci

Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice

Starostovia malých MČ sa vyslovili za dlhšiu a širšiu diskusiu

Vlastný návrh pripravili aj poslanci parlamentu

19.3.2025 (SITA.sk) - Starosta mestskej časti (MČ) Košice Sever František Ténai navrhuje zrušiť všetky mestské časti v Košiciach. Ako informoval, svoj návrh plánuje predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva Metropola východu podľa neho nepotrebuje žiadnu MČ, riešenie, v rámci ktorého by sa o výkon správy aj jednotlivé kompetencie staral samotný magistrát, považuje za najúspornejšie a najefektívnejšie. Mesto by podľa neho malo fungovať podľa Zákona o obecnom zriadení, pričom počet MČ by bol nula."Zákon o meste Košice je podľa môjho názoru zastaralý a jednoznačne potrebuje radikálnu zmenu, dovolím si povedať – šokovú a skokovú terapiu. Dnešný model je z dlhodobého pohľadu ekonomicky neudržateľný, preto sa musíme rozhodnúť, či to vyriešime zlúčením niektorých mestských častí, alebo ich zrušíme všetky a budeme fungovať podľa Zákona o obecnom zriadení ako ďalšie slovenské mestá," vyjadril sa starosta jednej z MČ, ktorý je zároveň i poslancom košického mestského zastupiteľstva.Dodal, že v prípade zrušenia mestských častí by bolo potrebné prijať aj prechodné ustanovenia, dokiaľ by neboli vyriešené problémy týkajúce sa napríklad deľby majetku či kompetencií MČ, aby sa predišlo ochromeniu funkcií mesta a služieb pre obyvateľov i podnikateľov. Samotné MČ by sa podľa Ténaia mohli zmeniť na úradovne, aby niektoré výkony ostali čo najbližšie k občanovi.Poukázal aj na ekonomickú situáciu na Slovensku, ktorá sa podľa neho nezlepší a podfinancovanosť samospráv bude pretrvávať. I preto považuje za potrebné hľadať hospodárne riešenia a nové zdroje príjmov."Očakávam, že úspora na platoch starostov, poslaneckého aparátu, kontrolórov a zamestnancov mestských častí, by mohla byť až na úrovni 10 miliónov eur. Bez mestských častí vieme ušetriť ďalšie milióny eur na verejnom obstarávaní služieb z jednotného finančného balíčka," predpokladá Ténai.Starosta a mestský poslanec si tiež myslí, že starostovia malých MČ sa oprávnene cítia ukrivdení, poukázal, že v minulosti boli tieto obce ako Barca či Ťahanovce násilne pripojené k mestu a teraz sa ich usilujú bez riadnej odbornej diskusie, a opäť násilne, spojiť s MČ. Ide pritom o obce, ktoré sú historicky staršie ako samotné mesto a majú vlastnú identitu, dejiny i po generácie dedený majetok."Referendum považujem za najdemokratickejšiu priamu formu rozhodovania obyvateľov o veciach verejných, avšak k problematike mestských častí by sa mali v prvom rade vyjadriť odborníci. Jednou z možností je, aby sme požiadali Národnú radu SR o zrušenie Zákona o meste Košice. V takom prípade, by sme fungovali v zmysle Zákona o obecnom zriadení, čo je pre rozvoj mesta podľa môjho názoru najlepšie riešenie," dodal Ténai.V súčasnosti prebieha analýza objednaná mestom u nezávislého audítora, ktorá by mala vyriešiť otázku, ako má vyzerať samospráva v Košiciach a priniesť odporúčanie, ktorý model je najvýhodnejší pre obyvateľstvo.V utorok poslanecký klub mestského zastupiteľstva Košický klub odovzdal v podateľni magistrátu návrh na zmenu Štatútu mesta Košice. Zmena by mohla priniesť zníženie počtu MČ z 22 na 12.Návrh by podľa klubu mohol priniesť finančnú úsporu, efektívnejšiu správu mesta, ale aj kvalitnejšie služby pre občanov. Pri kreovaní návrhu bral klub do úvahy viaceré faktory, okrem počtu obyvateľov a rozlohy išlo napríklad aj o dĺžku komunikácií či plochu verejnej zelene. Navrhovaný model vytvára 12 MČ, ktoré by niesli názvy MČ Košice 1, MČ Košice 2 a ďalej, až po MČ Košice 12.Klub sa usiluje nielen o riešenie počtu MČ, ale aj o zjednotenie kompetencií a financovania všetkých mestských častí. Pre obyvateľov či podnikateľov by mohla zmena priniesť zmenu v dokladoch, keďže sa zmenia názvy MČ.Návrh zahŕňa aj časť, ktorá sa týka prijatia potrebných zmien na úrovni národného parlamentu. Košický klub predkladal takýto návrh už v minulosti, no bez výsledku.Starostovia malých MČ sa vyslovili za dlhšiu a širšiu diskusiu o budúcnosti MČ v Košiciach. Apelovali, aby sa počkalo na analýzu, ktorú chystá mesto v spolupráci s univerzitami, a na rozhodnutie Ústavného súdu SR . Poukázali aj na históriu jednotlivých malých MČ, a tiež na to, že malé MČ boli v minulosti pričlenené k mestu bez ich súhlasu. Sú tiež proti spájaniu obcí so sídliskami.Vlastný návrh optimalizácie počtu MČ pripravili aj poslanci NR SR Igor Šimko Hlas-SD ) a Andrej Sitkár Smer-SD ). Ich návrh pracuje so šiestimi MČ, a tiež so zmenami zákona o meste Košice. Poslanci zdôraznili, že zmeny je potrebné prijať do tohtoročného októbra, teda rok pred najbližšími komunálnymi voľbami.Zdôraznili, že nikoho nechcú zrušiť ani zlúčiť a ich návrh zachováva historické náležitosti a identitu. Návrh zahŕňa aj nezlučiteľnosť funkcie starostu a mestského poslanca, zníženie počtu miestnych poslancov či funkciu tretieho námestníka primátora.