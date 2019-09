Starostlivosť o pacienta s rakovinou krvi stojí viac ako 260.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 12. septembra (TASR) – Komplexná starostlivosť o pacienta s rakovinou krvi od diagnostiky ochorenia až po smrť stojí štát v priamych nákladoch viac ako 261.000 eur. Keďže pacient prežíva dlhšie, tak sa v porovnaní s prvým rokom od stanovenia diagnózy zvyšujú všetky položky, najmä však hospitalizácia, ale aj farmakologická liečba. Vyplýva to z analýzy Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, o ktorej informovali vo štvrtok v Bratislave. Odborníci pri príležitosti mesiaca hematologických malignít upozornili, že Slovensko má v rámci liečby stále čo doháňať.Projekt s názvom Odhaľme rakovinu krvi sa začal pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.priblížil vedúci ústavu zdravotníckych disciplín Róbert Babeľa.Doplnil, že nepriame náklady štátu sú celkovo viac ako 147.000 eur. Nepriame náklady boli kalkulované na základe dát Sociálnej poisťovne, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a validované na základe dát Ministerstva financií (MF) SR. V analýze rakoviny boli vypočítané aj náklady z pohľadu straty produktivity človeka pre predčasné úmrtie v produktívnom veku. Výskumníci mienia, že takéto informácie pomôžu štátu k dlhodobému a správnemu plánovaniu nákladov.Dôvod, prečo sa do projektu zapojila aj VšZP, vysvetlila jej generálna riaditeľka Ľubica Hlinková s tým, že žijeme v modernej spoločnosti, ktorá kompletne pozerá na diagnózu klientov.komentovala. Poukázala na to, že sa štátnej zdravotnej poisťovni podarilo liečbu urobiť dostupnejšou. V roku 2018 sa na Slovensku liečilo 724 pacientov, v prvých šiestich mesiacoch tohto roka sa liečilo 605 pacientov.Podľa európskej onkologickej databázy - EUCAN sa za posledných päť rokov vyskytli na Slovensku prípady hematologických malignít u 3616 pacientov. Podľa maďarskej analýzy, ktorá hodnotila rozdiely v dostupnosti liečby rakoviny krvi v stredoeurópskom regióne, sa situácia na Slovensku zlepšila, no napriek tomu má krajina problém s modernou liečbou.dodal jeden z autorov štúdie Mark Molnár.