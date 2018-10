Starostov, primátorov a poslancov si má voliť 2926 obcí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Komunálne voľby sa majú konať v 2926 slovenských obciach vrátane mestských častí a magistrátov Bratislavy a Košíc. TASR to potvrdilo ministerstvo vnútra.Voľby sa na Slovensku uskutočnia 10. novembra. Voliť budú môcť ľudia v 6021 volebných okrskoch. Kandidáti už vstúpili do oficiálnej predvolebnej kampane, ktorá sa skončí 48 hodín pred voľbami. Vtedy začne platiť volebné moratórium. Dva týždne pred voľbami je zakázané zverejňovať volebné prieskumy.Právo voliť majú na Slovensku viac ako štyri milióny ľudí. Hlasovať môžu aj cudzinci, nielen občania SR. Podmienkou je plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci. Voliť sa dá len v mieste trvalého pobytu.V komunálnych voľbách si obyvatelia miest a obcí volia starostov, primátorov a poslancov do miestnych zastupiteľstiev. Preferovaných kandidátov označujú voliči krúžkami.