Starostovia na proteste žiadali odstránenie medveďov z Pyrenejí

Toulouse 7. augusta (TASR) - Približne 100 starostov a ďalších predstaviteľov miest na francúzskej strane pohoria Pyreneje v utorok protestovalo a žiadalo odstránenie všetkých medveďov. Účastníci zhromaždenia v meste Toulouse argumentovali, že umiestňovanie týchto dravcov do oblasti ohrozuje živobytie pastierov.povedal na zhromaždení Henri Nayrou, šéf administratívy juhofrancúzskeho departementu Ariege.dodal. Citoval ho reportér tlačovej agentúre AFP, ktorý bol na mieste protestu.Pastieri a farmári chodia ozbrojení už od vlaňajšieho októbra, keď vláda doviezla zo Slovinska dvoch ďalších medveďov hnedých. Bola to jej najnovšia akcia zameraná na rozmnoženie medveďov vo Francúzsku, s ktorým začala približne pred 20 rokmi. Tento druh živočíchov totiž dovtedy lovili do takej miery, že mu hrozilo vyhynutie.V horách, ktoré oddeľujú Francúzsko od Španielska - prevažne v oblasti Ariege - sa teraz potuluje okolo 50 medveďov.Ochrancovia životného prostredia upozorňujú, že medvede sú dôležité pre zachovanie krehkého ekosystému. Aj vláda oznámila v júli plán na ochranu medveďov a na podporu biodiverzity, ktorú ohrozuje ľudská činnosť i zmena klímy.Avšak miestni farmári tvrdia, že medvede čoraz viac útočia na ich stáda a že odškodné nie je dostatočné, nemôže im kompenzovať zničujúce finančné straty.povedal Philippe Lacube, šéf poľnohospodárskej komory v Ariege.Úrady majú tento rok zatiaľ zaznamenaných 214 žiadostí o odškodné, čo je nárast oproti 167 žiadostiam za rovnaké obdobie vlaňajška; v roku 2015 ich bolo len 53.Tento rok zahynulo okolo 640 oviec, väčšinou po páde zo strmých skál pri úteku pred medveďmi.Zväčšujúca sa populácia medveďov, tak ako rastúci počet vlkov, sa stali zdrojom prudkých konfliktov medzi farmármi a úradmi či aktivistami za práva zvierat.Pastierov obzvlášť nahneval návrh vlády, aby stáda na noc zatvárali - podľa pastierov by sa tak skončilo tradičné letné pasenie na vyššie položených svahoch.