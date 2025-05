Starostu Petržalky na mimoriadnom zastupiteľstve podporili aj obyvatelia – VIDEO

Prečo medializoval miliónový podvod?

Hĺbkový audit na petržalskom úrade

Miera zodpovednosti audítorskej spoločnosti

Páchateľ mal vytvorených 151 účtov

21.5.2025 (SITA.sk) - Na stredajšom mimoriadnom zastupiteľstve bratislavskej Petržalky podporilo odstupujúceho starostu Jána Hrčku množstvo obyvateľov. Hrčka na úvod opätovne priblížil okolnosti a spôsob odhalenia sprenevery bývalého zamestnanca miestneho úradu Reného H. Následkom jeho podvodného konania prišiel petržalský rozpočet o sumu prevyšujúcu 2,7 milióna eur. Starosta pripustil, že pochybilo viacero ľudí a napriek tomu, že sa necíti byť priamo vinný, prijíma plnú zodpovednosť.Dôvodom, prečo sa okolnosti miliónového podvodu rozhodol medializovať podľa neho je, aby sa podobným problémom vyhli ďalšie samosprávy.Hrčka ubezpečil, že problém neskrýva a nemá dôvod vyhýbať sa kontrolám či nepríjemným otázkam. Pripustil, že v uvedenom prípade ide o problém obrovských rozmerov. „Bohužiaľ všetci teraz hovoria o jednom probléme a nie o šesť a pol roku práce a vynikajúcich výsledkov," poznamenal a dodal, že nedovolí, aby niekto očierňoval zamestnancov petržalského úradu.Viceprimátorka Bratislavy a petržalská poslankyňa Tatiana Kratochvílová vo svojom vystúpení upozornila, že suma o ktorú podvodník pripravil samosprávu Petržalky predstavuje takmer tri percentá z jej rozpočtu. Podľa nej to svedčí to o rozsiahlom zlyhaní kontrolných mechanizmov úradu.Odstúpenie starostu Hrčku považuje poslanecký klub Team Bratislava a PS za zodpovedajúci krok. Starostovi naopak vytkla, že sa snaží hľadať vinníka v bankách, audítoroch či miestnych poslancoch.Predseda poslaneckého klubu Team Bratislava a PS Pavol Škápik upozornil na to, že kontrola na miestnom úrade, ktorú navrhli v roku 2023 nebola doposiaľ zabezpečená.Zároveň navrhol prijať uznesenie o vykonaní hĺbkového auditu na petržalskom úrade od roku 2019 a vyčleniť na neho sumu 300-tisíc eur. Cieľom komplexnej kontroly má byť podľa Škápika odhalenie, či v Petržalke nezlyhali aj ďalšie kontrolné mechanizmy a podobná situácia sa nezopakovala aj v budúcnosti.Škápik ďalej navrhol v rámci kontroly osobitne preveriť financovanie športovej haly na Draždiaku a športovej haly na Pankúchovej. Ďalej požiadal o personálne posilnenie úradu hlavnej kontrolórky Petržalky a o dokončenie kontroly miezd na miestnom úrade. Starostu Hrčku tiež požiadal o pozastavenie presunu financií presahujúcich päť percent rozpočtu bez súhlasu zastupiteľstva, až do výsledkom hĺbkového auditu.Hrčka oponoval poslancovi Škápikovi, že navrhovaná kontrola hlavnej kontrolórky, ktorá podľa neho mohla odhaliť podvod včas, sa doposiaľ nevykonala z dôvodu, že Team Bratislava určil kontrolórke ďalšie úlohy, ktoré považoval v tom čase za prioritné. Starosta tiež pripomenul, že jeho úlohou nie je kontrolovať a kontrola finančných tokov úradu s tisíckou zamestnancov ani reálne nie je možná jedným človekom.Hrčka ďalej poznamenal, že hĺbkový audit, ktorý požaduje Team Bratislava a PS neodmieta, avšak upozornil na skutočnosť, že takýto audit môže na dlhý čas paralyzovať chod úradu a jeho cena dosiahne pravdepodobne sumu presahujúcu 1,3 milióna eur. Starosta ďalej reagoval na poznámku Team Bratislava a PS o chýbajúcom prednostovi tým, že funkciu prednostu plnili zástupcovia starostu, ktorí si jeho úlohy rozdelili.Vicestarosta Petržalky Ján Karman uviedol, že od odhalenia podvodu smeruje celá energia miestneho úradu na zistenie príčin a opatrení, aby sa podobné konanie v budúcnosti neopakovalo. Hlavná kontrolórka uviedla, že svoju kontrolu rozšíri o účty zamestnancov a zároveň upozornila na fakt, že údaje o odosielaní miezd sú šifrované, takže finančné oddelenie nevie komu posiela peniaze a vidí iba čísla účtov.Poslanec Milan Vetrák vo svojom vystúpení poznamenal, že kontrolné činnosti môžu vykonávať aj samotní poslanci a pripustil, že v tomto prípade išlo o ťažko odhaliteľný podvod.Hlavnú kontrolórku zároveň požiadal, aby predložila správu, ktorá bude obsahovať počet kontrol a ich výsledky, ako aj ďalší postup, ktorý zabráni podobným prípadom. Ocenil prístup Jána Hrčku a navrhol tiež skúmať mieru zodpovednosti audítorskej spoločnosti, ktorá vykonávala pravidelnú kontrolu.Poslanec Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Peter Cmorej vytkol klubu Team Bratislava a PS, že sami znemožnili kontrolórke vykonať kontrolu miezd tým, že jej zadali množstvo ďalších úloh. Škápikovi vytkol, že nemá žiadne konkrétne podozrenie a hĺbkový audit navrhuje vykonať len preto aby "robil zle." Odporučil mu, aby podobný komplexný audit navrhol aj na mestskom zastupiteľstve, kde by podľa Cmoreja našli mnoho pochybení.Ján Hrčka v piatok 16. mája informoval médiá o podvode, ktorý odhalil na svojom úrade. Sprenevery vo výške viac ako 2,7 milióna eur sa dopustil, už bývalý, zamestnanec miestneho úradu, ktorého samospráva po zabezpečení dôkazov odovzdala do rúk polície. Starosta okamžite odvolal dvoch priamych nadriadených Reného H. a prijal politickú zodpovednosť tým, že oznámil svoje odstúpenie z funkcie.Hrčka upozornil na to, že páchateľ mal vytvorených 151 účtov v ôsmich bankách a ešte ako zamestnanec neoprávnene upravoval údaje v mzdovej agende tak aby peniaze, minimálne dva a pol roka, odchádzali na tieto účty. Podvod odhalili až po tom, ako ich na podozrivé konanie upozornila ČSOB banka. Ďalšia z bánk podľa starostu v januári 2025 zrušila páchateľovi 65 podozrivých účtov, avšak neinformovala o tom samosprávu ani políciu.