Štart Sagana, Vivianiho a Kruijswijka v Holandsku bol ohrozený, ich lietadlo muselo núdzovo pristáť

20.8.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na treťom mieste na exhibičných bodovacích pretekoch Profronde Etten-Leur v holandskom meste Breda.Konali sa ešte v nedeľu 18. augusta a Sagan získal v celkovom súčte o 5 bodov menej ako víťazný Holanďan Steven Kruijswijk (91). Druhý bol v kvalitne obsadených pretekoch víťaz nedávnej Tour de France Kolumbijčan Egan Bernal s 89 bodmi.Veľa nechýbalo a tri veľké hviezdy by sa na 13. ročníku pretekov vôbec nezúčastnili. Lietadlo z Monaka do Bredy na palube s tretím mužom Tour de France Kruijswijkom, rekordérom TdF v počte triumfov v bodovacej súťaži Saganom a čerstvým majstrom Európy Eliom Vivianim muselo núdzovo pristáť v Luxemburgu.Dôvodom bol unikajúci olej, čo malo spôsobiť paniku na palube. Napokon však všetci pretekári prišli včas do dejiska podujatia a preteky absolvovali s dobrými výsledkami.Sagan jazdil v zelenom drese víťaza bodovačky na Tour de France a po pretekoch sa ochotne fotil s fanúšikmi, čo potvrdzuje aj video na oficiálnom twitteri pretekov."Manželka pilota ma informovala, že lietadlo sa stratilo z radarov. Pomyslel som si, že to nemôže byť pravda," uviedol organizátor pretekov Ronnie Buiks, cituje ho portál denníka Algemeen Dagblad."Bizarná príprava nemala vplyv na výkon Petra Sagana, ktorý okamžite vyhral krátku časovku. Elia Viviani bol zasa najrýchlejší v záverečnom finiši na cieľovej čiare a Kruijswijk nazbieral celkovo v pretekoch najviac bodov," dodal rovnaký zdroj ad.nl.