Štartuje 5. ročník SBL, Mičuda: Čakáme kvalitné a vyrovnané zápasy

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovenská basketbalová liga (SBL) odštartuje sobotňajšími zápasmi 1. kola svoju piatu sezónu. O majstrovský titul bude bojovať deväť tímov vrátane nováčika BKM Lučenec. Do súťaže sa však neprihlásili vicemajster KB Košice a VŠEMvS Karlovka Bratislava.povedal na piatkovej tlačovej konferencii riaditeľ SBL Peter Mičuda.Návrat mladých Slovákov do najvyššej domácej súťaže teší aj prezidenta Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavla Bagina.Hrací systém základnej časti zostal oproti predchádzajúcej sezóne nezmenení. Bude sa hrať štvorkolovo, súperi nastúpia proti sebe dvakrát doma a dvakrát vonku. Vzhľadom na nepárny počet sa budú tímy zoraďovať v tabuľke pre lepšiu prehľadnosť podľa percentuálnej úspešnosti.Základná časť vyvrcholí 30. marca 2019. Play off sa začne 6. apríla a meno majstra Slovenska bude známe najneskôr 1. júna.