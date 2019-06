Štartuje Deaf Poker Open Bratislava – prvý medzinárodný pokrový turnaj pre nepočujúcich, aj slovenské pokrové Majstrovstvá

Pokrová hra nepozná rozdiely a prekonáva handicap

Medzinárodný turnaj určený len pre nepočujúcich prvýkrát v slovenskom kasíne? Aj to je možné. Bratislavskésa totiž chystá potešiť i nadšencov pokru z radov nepočujúcich. Prvý medzinárodný pokrokový turnaj na Slovenskupre ľudí s týmto handicapom sa bude konať dňaod 13.00 hodiny a sľubuje okrem potešenia z hry i zaujímavé výhry.Na premiérovom turnaji tohto druhu sa okrem domácich očakávajú aj desiatky hráčov z celej Európy. Atraktívnosť turnaja i pre zahraničných hráčov umocnila skutočnosť, že si na tomto výnimočnom turnaji dalo kasíno skutočne záležať, aby účastníkom prichystali ideálne podmienky ku karetnému boju o titul víťaza. Krupiéri Banco Casina absolvovali špeciálne školenie, pri ktorom sa naučili základné znaky posunkovej reči.Organizátorom tohto výnimočného turnaja jespolu so zakladateľom slovenskej pokrovej organizácie pre nepočujúcich. Od narodenia nepočuje, rovnako ako jeho rodičia a brat. Celý život pracuje s nepočujúcimi, takže svet ticha pozná veľmi dobre. Ladislav Hlavatý svoju funkcionársku dráhu začínal najprv ako vedúci športového mužstva, potom predseda futbalového oddielu, nakoniec ako tajomník klubu. Neskôr to dotiahol až na prezidenta nepočujúcich športovcov na Slovensku. Od roku 2014 sa začal venovať pokru a vďaka kontaktom v zahraničí sa mu podarilo získať veľa informácií o tejto obľúbenej kartovej hre. Od roku 2015 organizuje pokrové turnaje pre nepočujúcich. V roku 2018 založil pokrový klub nepočujúcich. Okrem toho aktívne pomáha a pôsobí v kultúrnej a sociálnej oblasti pre ľudí s týmto handicapom.už po štvrtý raz chystá najväčšiu pokrovú udalosť na Slovensku, ktorú by si nemal určite nechať ujsť žiadny milovník pokru.sa na pôdeuskutoční odje slovenskou obdobou- majstrovstiev sveta v pokri, ktoré sa každoročne konajú v Las Vegas, a vďaka ktorým sa za veľkou mlákou z bežných ľudí stávajú milionári.Slovenská obdoba "Majstrovstiev v pokri" je skutočne menšia verzia najslávnejšej zámorskej pokrovej udalosti, výhry na našom území sa však taktiež šplhajú do výšok, ktorých za zakrúti hlava. O miliónoch samozrejme momentálne nie je reč, každým rokom sa však výška garantovaných výhier, aj vďaka stúpajúcemu záujmu o účasť na turnajoch, zvyšuje.Tento rok počas 15 dní plných pokru môžu hráči získať v jednotlivých turnajoch dokopyTí šikovnejší si odnesú hodnotné vecné spomienky, ktoré sú symbolom slovenských pokrových majstrovstiev. Víťazi dvoch turnajov, okrem najvyššej výhry, získajú zlaté náramky – každý v hodnote 3,000€ a víťazov ostatných turnajov čakajú unikátne strieborné "cardprotectory", pričom hodnota každého z nich je vo výške 1,000€. Vyvrcholením bude finálový event, počas ktorého si tí najlepší z najlepších hráčov pokru môžu prerozdeliť krásnychAko to bude prebiehať na najväčšom festivale pokru na Slovenskus bohatou zahraničnou účasťou z celej Európy nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/447/slovak-series-of-poker-2019-with-main-event-150-000-gtd-in-june Adresa: Hodžovo námestie 2, BratislavaInzercia