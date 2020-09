Štartuje Finweek – jedna z mála finančných konferencií v strednej Európe, ktorá odolala pandémii. V jej rozšírenom formáte bude jednou z tém aj finančná gramotnosť Slovákov

Hlavní partneri: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska



18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Aktuálne novinky z oblasti Fintech a Insurtech boli už pravidelnou súčasťou konferencie Fintechsummit. Tá však tento rok dostala úplne novú formu. Organizátori sa rozhodli pretaviť ju do formátu štvordňového finančného festivalu. Finweek prinesie top kľúčové témy zo sveta financií poznačeného pandémiou, no dotkne sa aj finančných technológií a investícii v kríze. Jednou z dôležitých tém bude aj finančná (ne)gramotnosti Slovákov. Chýbať nebudú domáce a zahraničné kapacity, ktoré zodpovedajú nevyhnutné otázky nielen finančnej brandži, ale aj laickej verejnosti.Spoločnosťmusela tento rok kvôli koronavírusu zrušiť viaceré zo svojich konferencií a networkingových stretnutí. Výnimkou nie je ani Technologický summit, ktorý každoročne prináša aktuálne novinky z oblasti technológií a inovácii naprieč ekonomikou. Ako jedným z mála sa im však napriek tejto špecifickej dobe darí tvoriť koncepty, ktoré dávajú širší zmysel. Aktuálne prinášajú prvý vrchol sezóny, v rámci ktorého pôvodnú konferenciu Fintechsummit rozšírili na nový formát. Okrem toho pokračujú v adaptačnom procese a už druhýkrát v covid dobe prinášajú aj možnosť stretnúť sa na. Silnou motiváciou bola, ktoré nás čakajú.Pod značkou organizátora sa už 4. rok otvárajú aj témy z oblasti, ktoré tento rok dostali nový formát. Po 3 úspešných ročníkoch Fintechsummitu sa konferencia mení na Finweek - 4 dňový finančný festival. Štartuje uža verejnosti otvorí. "Ako nevyhnutnú súčasť líderskej pozície na finančnom trhu vnímame aj otváranie širších tém, ktoré kontextovo súvisia so svetom financií. Tento rok preto prinášame novinku v podobe väčšieho formátu, ktorým pokrývame všetky relevantné témy súvisiace s otázkami finančného sveta. Finweek je našou druhou najdôležitejšou konferenciou. Veľmi nás preto teší, že nám účasť v diskusiách potvrdilo viacero spíkrov, ktorí vo svete financií patria k odbornej špičke. Okrem samotného ministra financií si budeme môcť vypočuť aj názory viceguvernéra Národnej banky Slovenska či viceprezidenta spoločnosti Mastercard. Aj vďaka nim Finweek nepochybne prinesie množstvo otázok a odpovedí, ktoré je nevyhnutné zodpovedať nielen ľuďom z finančnej brandže, ale aj bežnej verejnosti," hovorí, ktorá Finweek organizuje.Okremsa terajší program rozšíril aj o viaceré prierezové témy zo sveta financií. Novinkou súči, ktorých cieľom je zodpovedať aj finančné otázky spojené s covid krízou. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa Finweek uskutoční v hybridnej forme. Účastníci sa budú opäť pripájať online, pričom miesto je možné si rezervovať TU . Súčasťou konferencie bude aj samostatnýurčený na diskusie a business rozhovory. Jeho kapacita je však vzhľadom na momentálnu situáciu obmedzená, miesto je možné si rezervovať TU Témou prvého konferenčného dňa budú. Covid kríza totiž tlačí naviac než kedykoľvek predtým. "V posledných týždňoch si zrejme mnohí z nás kladú otázku, či je hotovosť počas pandémie stále bezpečná, keďže niektorí maloobchodníci jej používanie obmedzili,” poznamenal. Príprave plánov vlády na zvládnutie dopadov pandémie Covid-19 sa v súčasnosti venuje aj. Ich súčasťou sú aj. "V súčasnosti čelíme veľkým výzvam. Aj v týchto ťažkých časoch však treba byť pozitívny. Veď každá výzva so sebou nesie aj príležitosti. Som si istý, že ich využijeme na to, aby sme zo Slovenska vybudovali modernú, inovatívnu a úspešnú krajinu, v ktorej sa bude šťastne žiť nám, ale aj budúcim generáciám," uzatvára Eduard Heger , S príchodom pandémie sa stále viac do popredia tlačia. Aktuálnou výzvou je ajči. "Fintech, bitcoin, Libra alebo BigTech sú pojmy, ktoré sa ešte pred desiatimi rokmi veľmi nepoužívali. Každý z nich má pritom potenciál významne zmeniť fungovanie finančného trhu, bankového sektora ale aj centrálnych bánk. Dnes už sa často diskutuje aj o digitálnych menách emitovaných centrálnymi bankami. Otázkou je, či sú najnovšie výdobytky digitalizácie hrozbou alebo príležitosťou,” hovorí. Ako sa kmene stavajú centrálne banky? Jena takéto výzvy vôbec, v ktorej Slovensko výrazne zaostáva, bude témou diskusií počas druhého konferenčného dňa. Prvá z diskusií sa bude venovať nutnosti zaviesť. K spôsobom správneho nakladania s financiami je totiž nutné viesť už malé deti. Otázkou je jeho správne nastavenie na školách. Momentálne je čiastočne kompenzované rôznymi projektami, všeobecne však na našich školách stále chýba. "Social Innovation Relay je skvelý projekt, vďaka ktorému vstupujú na trh šikovní mladí podnikatelia. Komunikačné zručnosti, finančná gramotnosť, podnikateľské skúsenosti, tímová práca či krízový manažment sú cennými zručnosťami, ktoré naši študenti nadobúdajú," uviedlaÚroveň vzdelania v oblasti financií sa automaticky premieta aj do, ktorá bude témou druhého diskusného panela. "Finančná gramotnosť slovenských domácností má nízku, a čo je horšie, klesajúcu úroveň. Na štyri základné otázky testujúce finančnú gramotnosť vedelo správne odpovedať iba 9,6% domácností. Dôsledkom finančnej negramotnosti môžu byť zlé rozhodnutia o sporení na dôchodok, voľbe úveru, výbere dôchodkových fondov či výbere finančných aktív,” objasnil. S cieľom dosiahnuť želaný efekt by sme sa preto pri zavádzaní finančného vzdelávania na školách mali inšpirovať v krajinách, ktorých úroveň finančnej gramotnosti obyvateľstva sa prejavuje v prosperite celej krajiny.V prípade pretrvávajúcej (ne)gramotnosti v oblasti financií budeme neustále čeliť. Táto problematika bude témou tretieho diskusného panela, kde rečníci poukážu nielen na, ale aj na. "Ľudia peniazom nerozumejú, lebo si myslia, že ich niekto ochráni. Evidujeme množstvo sťažností, v ktorých si ľudia myslia, že hoci niečo podpísali, celé je to inak. Niekedy ide zo strany klientov až o ľahostajnosť. Mali by pochopiť aspoň to, že každý musí niesť zodpovednosť sám za seba, a že najlepším ochrancom si je každý sám. Pri úveroch vidíme, že klienti sa stále viac zadlžujú. Chce to zdravý sedliacky rozum, ktorý hovorí, že zakrývať sa máme len takou perinou, na akú máme. Pozrime sa však, koľko ľudí má na drahé autá, drahé dovolenky. Raz im však nepríde výplata a sú prekvapení, že sú v problémoch a nemajú nielen za čo jazdiť, ale ani uhrádzať splátky splátky,” vysvetlilaTretí deň Finweeku bude venovaný. Jeho nosnou témou budú, ktoré Slováci využívajú neefektívne a v nedostatočnej miere. Dôkazom je fakt, že viac ako ¾ Slovákov nemá vytvorenú dostatočne veľkú finančnú rezervu. Dôvodom môžu byť nielen chýbajúce financie, ale ajmajú. Diskusia má preto ajJej prvou časťou bude panel o tom,, kde sa spolu so spíkrami pozrieme aj na možnostiInvestovanie je veľmi prospešné a vhodné pre každého, ak sa robí jednoducho a správne. Drvivá väčšina Slovákov však tento názor nezdieľa, čoho dôvodom sú zlé skúsenosti,” hovorí. S, preto treba vedieť, ako na to. "Úplne prvoradou úlohou je vedieť, čo chcem dosiahnuť, to znamená mať stanovený cieľ investovania. Od toho sa odvíja, ako dlho musím investovať a akú rizikovú investíciu musím zvoliť. Je naivné očakávať z bezpečnej investície krátkodobý výnos nad 10% ročne,” uvádzaPre účastníkov je okrem diskusie pripravená aj, ktorou zároveň odštartuje. "Naším cieľom je, aby sme pokrývali všetky témy súvisia s finančným svetom od vzdelávania, cez investície až po finančné technológie. Našou ambíciou je vytvoriť "Investičný klub" v štýle aktívneho portálu, kde by sa pravidelne publikovali relevantné investičné príležitosti od neštandardných až po tie štandardné,” hovorí o vízii konferencieby mala. Chýbať by nemali. Prvým krokom bude urobiť si počas 15 min. prezentácií vz oblastí akcií, podielových fondov, korporátnych dlhopisov, zmeniek, kapitálových dlhopisov, kryptomien, drahých kovov, nehnuteľností, alternatívnych investícií či startupov. V prípade, že registrovaný návštevník prejaví záujem o viac informácií, bude mať v druhom krokuPosledným dňom Finweeku bude, ktorý otvorí otázky inteligentnej finančnej budúcnosti. Diskutovať o nej bude aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku. "FinTech spoločnosti na celom svete menia odvetvie finančných služieb vysokým tempom a významne prispievajú k ekonomickej výkonnosti krajín. Faktom je, že udržateľný a ekologický hospodársky rast je založený na inováciách a Spojené kráľovstvo má v tomto ohľade čo ponúknuť. Verím, že spolupráca medzi FinTech spoločnosťami z Británie a strednej Európy bude aj naďalej pokračovať a rásť,” uviedol Nigel Baker , British Embassy Bratislava.Prvou panelovou diskusioubudeBanky dnes síce poskytujú balíky služieb, no v budúcnosti môže byť všetko úplne inak. Kto bude budúcim poskytovateľom bankových služieb?"Implementácia blockchain technológií v korporátnom prostredí so sebou prináša náročné výzvy spojené so správou osobných údajov. Ich prekonanie si vyžaduje čas. Napriek tomu sa verejné blockchainy zdajú byť svetlejšou budúcnosťou v omnoho širšom spektre aplikácií než privátne blockchainy,” uvádzaDruhým panelombude, ktorých význam v dobe covid krízy len a len narastá.medzi fintech, venture kapitálom, bankami a regulačnými orgánmi?Akú úlohu zohrávajú dozorné orgány vo FinTech ekosystéme? "Naša činnosť je ovplyvnená globalizáciou, technologickými inováciami a neustále sa meniacimi očakávaniami a správaním spotrebiteľov. Týmto výzvam je možné čeliť vďaka rýchlym rozhodnutiam, novým technologickým riešeniam, aktívnej spolupráci a účasťou na medzinárodných iniciatívach. Naším cieľom je zabezpečiť fungovanie zdravého finančného trhu orientovaného na verejné záujmy," uviedla. O podobnú víziu sa usiluje aj Slovensko. "Naším cieľom je stať sa súčasťou kľúčového ekosystému finančných centier Európy. Momentálne sa snažíme pomenovať konkrétne kroky k tomu, aby sa tento cieľ stal realitou. Slovensko postupne ukotvujeme ako krajinu s inovačným potenciálom a ekosystémom, a postupne vytvárame podobu funkčnej platformy. Stále je však pred nami množstvo práce. Ako prvý a základný krok navrhujeme fungovanie regulačného sandboxu Ako prvý a základný krok navrhujeme fungovanie regulačného sandboxu tzn. začať tvoriť Fintech prostredie, ktoré tu prakticky aktuálne neexistuje. Slovensko by sa ním malo inšpirovať v Litve, ktorej sandbox prináša najväčší efekt v oblasti poskytovania licencií EMI,” poznamenalTreťou diskusioubudeAkénachádzame v profesionálnych službách? Aké sú icha ako môžu pomôcť? Umelá inteligencia (AI) sa totiž stala, ktorý ovplyvňuje nielen odvetvia, ale aj zdravotníctvo, business inteligenciu a marketing.. V oblastimá AI potenciál priniesť. Dokáže eliminovať ľudské chyby v bankových postupoch, umožniť bankám skutočne porozumieť požiadavkám klientov či ovplyvniť príťažlivosť nebankových finančných služieb. Z pohľadupomáha spracovať Big Data. Umožňuje tak poisťovniam efektívnejšie spracovávať informácie či minimalizovať chyby vďaka ľahko použiteľným algoritmom. Veľkým prínosom je presnejšia predpoveď rizika s cieľom zlepšiť kvalitu služieb pre klientov.Poslednou panelovou diskusiou bude, ktorého pokrok môže svet financií z pohľadu digitalizácie posunúť do celkom inej sféry. Ako momentálne funguje? Existuje? Čo jena jeho zavedenie? "Naša sieť je založená na novom mechanizme konsenzu, ktorý rýchlo overuje transakcie. Je postavená na bezpečnom a decentralizovanom podnikovom nasadení pri bezproblémovom fungovaní s malými distribuovanými zariadeniami internetu vecí. Je to blockchainová sieť, ktorá je nízkonákladová a je možné ju rozšíriť na státisíce uzlov so schopnosťou spracovávať dôverné aj menej dôverné transakcie,” poznamenalKonferencia Finweek je prevrcholom sezóny. "Postupne napĺňame víziu Slovenska ako inovačného hubu, ktorú sme si stanovili pred 5 rokmi, ešte pred uskutočnením našich doterajších 19 konferencií,” hovorí. Konferencia sa realizuje pod záštitou hlavných partnerov, ktorými sú. Vďaka patrí aj ďalším partnerom a podporovateľom:Ďalšie informácie o pripravovanej konferencii nájdete aj na Finweek.sk a na sociálnych sieťach.Informačný servis