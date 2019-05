Štartuje Horehronský expres, prevezie vás unikátmi národných parkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vladimír Miček Foto: TASR - Vladimír Miček

Banská Bystrica 28. mája (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) počas leta pripravil pre milovníkov historických vlakov pravidelné jazdy vlakovej súpravy z prelomu 50. a 60. rokov minulého storočia - Horehronského expresu. Po prvý raz vyrazí na trať v piatok (31. 5.) a doplní tak ponuku ďalších historických a zážitkových vlakov v BBSK. TASR o tom v utorok informovala Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK.Horehronský expres je projekt kraja, ktorý realizuje cez svoju rozvojovú agentúru. Cestujúcich prevezie po trase, ktorá bola kedysi významnou vlakovou spojnicou medzi stredom Slovenska a východom. Táto trať v súčasnosti nie je taká vyťažená, no je stále bohatá na železničné technické pamiatky. Počas leta bude vyrážať každý piatok a sobotu až do 31. augusta z Brezna dvomi smermi.Trasa cez Červenú Skalu do obce Mlynky ponúkne v 11 termínoch jedinečné výhľady na Nízke Tatry, prejazd cez unikátne technické pamiatky, ako Strakošský viadukt, Telgártsku slučku a Chmarošský viadukt, až k Dobšinskej ľadovej jaskyni a krásam Slovenského raja.," zdôraznil šéf kraja Ján Lunter.Horehronský expres je súčasťou turistickej identity BBSK "" a má sprostredkovať jedinečné zážitky malým i starším turistom.Druhá trasa vlaku z Brezna na Zbojskú umožní návštevníkom počas ôsmich termínov prežiť príbeh zbojníka Jakuba Surovca, zavedie ich do jeho domoviny a okolia salaša Zbojská, ktorý je vstupnou bránou do Národného parku Muránska planina.Podľa Petry Ridzoňovej Hlásnikovej, riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie, vlak návštevníkov dopraví k zaujímavým miestam regiónu, ocitnú sa na území troch národných parkov popretkávaných turistickými trasami a cyklotrasami. Historický vlak bude disponovať vozňom na bicykle. V obci Šumiac je možnosť požičať si e-bike a zdolať legendami opradenú Kráľovu hoľu, najvyšší cyklobod na Slovensku.