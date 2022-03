Štartuje nová sezóna Formuly 1: Slováci favorizujú duo Verstappen, Hamilton!

18.3.2022 (Webnoviny.sk) -hovorí šéf bookmakerov v Niké Richard Slušný. Tipovať však v predzápasových stávkach môžete aj to, koľko jazdcov bude klasifikovaných, či vyjde na trať safety car, alebo aký bude víťazný náskok najlepšieho jazdca.Nestačí vám to? Samozrejmosťou sú LIVE stávky, to znamená kurzové možnosti reagujúce už na prebiehajúce preteky.dodáva Slušný. A ak aktuálne nemôžete sledovať naživo preteky, prípadne vám nestačí pri výbere na tikety televízna grafika, inšpirovať sa môžete ďalšou vychytávkou v LIVE ponuke Niké – radarom.A koho favorizujú tipéri v úvodnej VC Bahrajnu?podelil sa o tipy Richard Slušný.Vychutnajte si premiérové preteky sezóny Formuly 1 VC Bahrajnu s bohatou ponukou možnosti v Niké!Informačný servis