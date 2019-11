Štartuje nový ročník SP v skokoch na lyžiach, obhajcom Kobajaši

Na snímke japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši zvíťazil v pretekoch Svetového pohára v nórskom Trondheime 14. marca 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Kalendár Svetového pohára v skokoch na lyžiach v sezóne 2019/20:



23.-24.11. Wisla (Poľ.) súťaž družstiev+súťaž jednotlivcov



30.11-1.12. Ruka (Fín.) 2xsúťaž jednotlivcov



7.-8. 12. Nižnij Tagiľ (Rus.) 2xsúťaž jednotlivcov



14.-15.12. Klingenthal (Nem.) súťaž družstiev+súťaž jednotlivcov



21.-22.12. Engelberg (Švajč.) 2xsúťaž jednotlivcov



29.12. Oberstdorf (Nem.) 1. diel Turné štyroch smostíkov



1. 1. Garmisch-Partenkirchen (Nem.) 2. diel Turné štyroch mostíkov



4.1. Innsbruck (Rak.) 3. diel Turné štyroch mostíkov



6.1. Bischofshofen (Rak.) 4. diel Turné štyroch mostíkov



11.-12.1. Val di Fiemme (Tal.) 2xsúťaž jednotlivcov



18.-19.1. Titisee/Neustadt (Nem.) 2xsúťaž jednotlivcov



25.-26.1. Zakopane (Poľ.) súťaž družstiev+súťaž jednotlivcov



1.-2.2. Sapporo (Jap.) 2xsúťaž jednotlivcov



8.-9.2. Willingen (Nem.) 2xsúťaž jednotlivcov



15.-16.2. Kulm (Rak..) 2xlety na lyžiach



21.-22.2. Rašov (Rum.) 2xsúťaž jednotlivcov



29.2.-1.3. Lahti (Fín.) súťaž družstiev+súťaž jednotlivcov



7.3.-8.3. Oslo (Nór.) súťaž sružstiev+súťaž jednotlivcov



10.3. Lillehammer (Nor.) súťaž jednotlivcov



12.3. Trondheim (Nór.) súťaž jednotlivcov



14.-15.3. Vikersund (Nór.) finále SP, lety na lyžiach, súťaž družstiev+súťaž jednotlivcov



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

nasledujúci článok >>

Zidane nepotrestá Balea za provokatívnu oslavu postupu na ME

<< predchádzajúci článok

Moreno necíti krivdu. Enriquemu želá len to najlepšie

Wisla/Bratislava 21. novembra (TASR) - V poľskom stredisku Wisla bez slovenskej účasti v sobotu odštartuje nový ročník Svetového pohára v skokoch na lyžiach. V kalendári figuruje celkovo 36 podujatí. Na prelome decembra a januára sa pozornosť fanúšikov upriami na tradičné Turné štyroch mostíkov v Nemecku a Rakúsku. Prestížny seriál vyvrcholí 14.-15. marca na mamuťom mostíku v nórskom Vikersunde. Sezónu zakončia MS v letoch na lyžiach v slovinskej Planici (20.-22. marca).Obhajcom veľkého glóbusu je Japonec Rjoju Kobajaši, ktorý môže zopakovať husársky kúsok Janneho Ahonena. Fínovi sa ako doposiaľ poslednému podarilo vyhrať "sveťák" dvakrát za sebou. Kobajaši v uplynulej sezóne valcoval konkurenciu a svoju dominanciu potvrdil na Turné, kde vyhral všetky štyri súťaže a napodobnil Nemca Svena Hannawalda i Poliaka Kamila Stocha. "Uplynulá sezóna bola neuveriteľná. Nebude ľahké na ňu nadviazať," priznal Kobajaši, ktorý narušil hegemóniu európskych skokanov.K najvážnejším súperom Japonca v boji o celkové prvenstvo v SP by mal patriť Rakúšan Stefan Kraft, ktorý skončil v uplynulom ročníku druhý. "," povedal pre agentúru APA viacnásobný majster sveta, ktorý získal cieľovú prémiu v podobe sošky Zlatého orla v roku 2015.Na popredné umiestnenie si brúsia zuby aj nemeckí skokani, ktorých ako šéftréner povedie Stefan Horngacher. Rakúšan dosiahol skvelé výsledky s poľským tímom, v novej sezóne si nedáva žiadne konkrétne ciele. "," citovala slová Horngachera oficiálna stránka Medzinárodnej lyžiarskej federácie fis-ski.com.Olympijský šampión zo ZOH 2018 v Pjongčangu Andreas Wellingewr vynechá pre zranenie pravého kolena celú sezónu. V decembri by sa mal do kolotoča SP vrátiť bývalý držiteľ veľkého glóbusu Severin Freund, ktorý mal v uplynulých rokoch veľké problémy so zraneným kolenom. "," dodal Horngacher.

Štartuje nový ročník SP v skokoch na lyžiach, obhajcom Kobajaši - diskusné fórum čitateľov