Štartuje Turné štyroch mostíkov, favoriti sú Kobajaši a Kraft

Japonský skokan Rjoju Kobajaši. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Prehľad doterajších víťazov Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach:



1953 Sepp Bradl (Rak.)



1953/54 Olav Björnstad (Nór.)



1954/55 Torbjörn Ruste (Nór.)



1955/56 Nikolaj Kamenskij (ZSSR)



1956/57 Pentti Uotinen (Fín.)



1957/58 Helmut Recknagel (NDR)



1958/59 Helmut Recknagel (NDR)



1959/60 Max Bolkart (NSR)



1960/61 Helmut Recknagel (NDR)



1961/62 Eino Kirjönen (Fín.)



1962/63 Toralf Engan (Nór.)



1963/64 Veikko Kankkonen (Fín.)



1964/65 Torgeir Brandtzaeg (Nór.)



1965/66 Veikko Kankkonen (Fín.)



1966/67 Björn Wirkola (Nór.)



1967/68 Björn Wirkola (Nór.)



1968/69 Björn Wirkola (Nór.)



1969/70 Horst Queck (NDR)



1970/71 Jiří Raška (ČSSR)



1971/72 Ingolf Mork (Nór.)



1972/73 Rainer Schmidt (NDR)



1973/74 Hans-Georg Aschenbach (NDR)



1974/75 Willi Pürstl (Rak.)



1975/76 Jochen Danneberg (NDR)



1976/77 Jochen Danneberg (NDR)



1977/78 Kari Ylantilla (Fín.)



1978/79 Pentti Kokkonen (Fín.)



1979/80 Hubert Neuper (Rak.)



1980/81 Hubert Neuper (Rak.)



1981/82 Manfred Deckert (NDR)



1982/83 Matti Nykänen (Fín.)



1983/84 Jens Weissflog (NDR)



1984/85 Jens Weissflog (NDR)



1985/86 Ernst Vettori (Rak.)



1986/87 Ernst Vettori (Rak.)



1987/88 Matti Nykänen (Fín.)



1988/89 Risto Laakonen (Fín.)



1989/90 Dieter Thoma (NSR)



1990/91 Jens Weissflog (Nem.)



1991/92 Toni Nieminen (Fín.)



1992/93 Andreas Goldberger (Rak.)



1993/94 Espen Bredesen (Nór.)



1994/95 Andreas Goldberger (Rak.)



1995/96 Jens Weissflog (Nem.)'



1996/97 Primož Peterka (Slov.)



1997/98 Kacujoši Funaki (Jap.)



1998/99 Janne Ahonen (Fín.)



1999/2000 Andreas Widhölzl (Rak.)



2000/01 Adam Malysz (Poľ.)



2001/02 Sven Hannawald (Nem.)



2002/03 Janne Ahonen (Fín.)



2003/04 Sigurd Pettersen (Nór.)



2004/05 Janne Ahonen (Fín.)



2005/06 Janne Ahonen (Fín.) a Jakub Janda (ČR)



2006/07 Anders Jacobsen (Nór.)



2007/08 Janne Ahonen (Fín.)



2008/09 Wolfgang Loitzl (Rak.)



2009/10 Andreas Kofler (Rak.)



2010/11 Thomas Morgenstern (Rak.)



2011/12 Gregor Schlierenzauer (Rak.)



2012/13 Gregor Schlierenzauer (Rak.)



2013/14 Thomas Diethart (Rak.)



2014/15 Stefan Kraft (Rak.)



2015/16 Peter Prevc (Slov.)



2016/17 Kamil Stoch (Poľ.)



2017/18 Kamil Stoch (Poľ.)



2018/19 Rjoju Kobajaši (Jap.)

Oberstdorf 27. decembra (TASR) - Sobotňajšou kvalifikáciou v nemeckom Oberstdorfe bez slovenskej účasti odštartuje 68. ročník Turné štyroch mostíkov. Titul obhajuje japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši, ktorý v uplynulej sezóne vyhral všetky štyri podujatia a napodobnil Poliaka Kamila Stocha s Nemcom Svenom Hannawaldom.Kobajaši bude opäť patriť k najväčším favoritom na zisk sošky Zlatého orla. Obhajca veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári sa pred štartom Turné dostal do dobrej formy, čo potvrdil triumfom v generálke vo švajčiarskom Engelbergu.uviedol Kobajaši, ktorý sa vďaka zisku 100 bodov dostal na čelo celkovej klasifikácie SP pred Rakúšana Stefana Krafta.Práve víťaz Turné zo sezóny 2014/2015 by mal byť najväčším súperom Kobajašiho na nemeckých a rakúskych mostíkoch. Kraft podáva v tejto sezóne konštantné výkony. V Engelbergu sa síce v 2. kole nevyhol pádu, no pred úvodným vrcholom zimy je plný optimizmu.povedal Kraft v rozhovore pre rakúsku agentúru APA.Sľubnú formu má aj dvojnásobný víťaz Turné Stoch, ktorý nenašiel premožiteľa v úvodnej z dvoch súťaží v Engelbergu. Do poradia na popredných priečkach chcú prehovoriť aj Nemci na čele s Karlom Geigerom, Nóri vo svojom strede s Danielom Andrem Tandem, či Slovinci s lídrom Petrom Prevcom. Prvýkrát od prelomu rokov 1991 a 1992 bude na Turné chýbať veterán Noriaki Kasai, ktorý sa nezmestil do japonskej nominácie. Kasai štartoval na prestížnom podujatí 28-krát nepretržite.V 1. kole sa na Turné skáče k.o. systémom. Na základe výsledkov kvalifikácie sa vytvorí 25 dvojíc a víťazi duelov postúpia do 2. kola. Medzi elitnou tridsiatkou ich doplnia piati najlepší "lucky loseri". Po ouvertúre na Schattenbergu sa kolotoč presunie do Garmisch-Partenkirchenu, kde je na programe tradičná novoročná súťaž. Prvou rakúskou zastávkou bude 4. januára innsbrucký Bergisel a Turné vyvrcholí 6. januára v Bischofshofene.sobota 29. decembra: 16.30 kvalifikácia v Oberstdorfenedeľa 29. decembra: 17.30 hlavná súťaž v Oberstdorfeutorok 31. decembra: 14.00 kvalifikácia v Garmisch-Partenkirchenestreda 1. januára: 14.00 hlavná súťaž v Garmisch-Partenkirchenepiatok 3. januára: 14.00 kvalifikácia v Innsbruckusobota 4. januára: 14.00 hlavná súťaž v Innsbruckunedeľa 5. januára: 16.30 kvalifikácia v Bischofshofenepondelok: 6. januára: 17.15 hlavná súťaž v Bischofshofene