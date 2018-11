Starý chirurgický pavilón v Michalovciach nahradí nová poliklinika

Chirurgický pavilón. Foto: TASR/Martin Pavelek Chirurgický pavilón. Foto: TASR/Martin Pavelek

Michalovce 16. novembra (TASR) - Starý chirurgický pavilón, ktorý sa nachádza vedľa novej nemocnice v Michalovciach, nahradí nová poliklinika. V piatok tam začali s búracími prácami.Ako počas brífingu uviedol riaditeľ michalovskej nemocnice Marián Haviernik, hlavnou súčasťou tohto pavilónu budú ambulancie a zázemie pre zamestnancov, tiež sa vytvorí priestor pre ďalšie pracoviská. Pacient tak nájde všetko pokope. Objekt bude mať štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. "Bude prepojený s hlavnou budovou nemocnice chodbami v dvoch podlažiach," priblížil.Už v polovici októbra boli demontované napríklad okná či PVC krytiny. V piatok začali s asanáciou objektu od horného poschodia po suterén. "Počítame, že dôjde k určitému diskomfortu, čo sa týka pacientov, návštevníkov, verejnosti. Chcem ich týmto požiadať o zhovievavosť. My, samozrejme, máme opatrenia na to, aby to bolo minimalizované," spomenul Haviernik v súvislosti s novou budovou napríklad plastové okná, vonkajšie žalúzie či vzduchotechniku, v rámci ktorej nie je potrebné vetranie."Pri búracích prácach budeme využívať takú technológiu, aby sa príliš neprášilo, budeme používať vodné delo, samotné zariadenie má vodné trysky, ktoré budú ten prach eliminovať," poznamenal riaditeľ. Búrací mechanizmus tiež demontuje stavebné časti postupným rozoberaním demolačnými kliešťami, čo minimalizuje hlučnosť.Ako informovala Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj tá v Michalovciach, práce budú prebiehať od pondelka do soboty medzi 7.00 a 18.00 h. "Asanácia objektu by mala trvať do polovice decembra, následne do polovice januára budúceho roku sa budú ešte odvážať posledné zvyšky stavebnej sute. Odpad bude odseparovaný a jeho betónová časť by mohla byť ešte po predrvení opätovne využitá na zásypy pri stavbe nového objektu," vysvetlila.Nový pavilón polikliniky by mali podľa jej ďalších slov začať stavať v polovici budúceho roku a jeho spustenie do prevádzky je naplánované na začiatok roku 2021. "Predbežná cena investície do výstavby budovy je vyše piatich miliónov eur bez DPH," uzavrela.