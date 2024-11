Šťastná hodinka v Lidli poteší vás aj vašu peňaženku

Nutella, Nutella, 600g, Lidl, 3,45 € (cena po zľave)

5.11.2024 (SITA.sk) - Koncept "Happy Hour" má fascinujúcu históriu, ktorá má svoje korene v americkom námorníctve. Pôvodne sa tento termín používal na označenie času, keď sa mohli námorníci zabaviť a relaxovať po dlhých a náročných plavbách. Tieto voľné hodiny sa zvyčajne spájali s rôznymi aktivitami, ako sú hudobné vystúpenia, box, wrestling, tanec a pitie alkoholu. Cieľom bolo poskytnúť námorníkom únik od stresu a monotónnosti, ktorým čelili na mori.V 60. rokoch 20. storočia si podniky v USA uvedomili marketingový potenciál tohto slovného spojenia a výraz "Happy Hour" postupne získal nový význam. Dnes ide o zavedenú stratégiu, ktorá priťahuje zákazníkov počas menej rušných období, obvykle na konci pracovného dňa. Tento koncept sa uchytil aj u nás pod názvom "Šťastná hodinka". Často sa využíva k podpore návštevnosti v rovnakom čase.