Štát by mal byť aktívnejší v boji s dezinformáciami, tvrdí I.Bihariová

Bratislava 13. decembra (TASR) - Štát by mal prevziať aktívnejšiu úlohu v boji proti dezinformáciám, musí byť schopný reagovať na ne faktami. Na piatkovej tlačovej konferencii to zdôraznila podpredsedníčka Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová. Upozornila na nárast extrémistických síl a možnosť, že po voľbách budú vládnuť. Reagovala tak na štvrtkové výsledky predvolebného prieskumu, podľa ktorých by ĽSNS v decembri obsadila druhú priečku so ziskom 11,8 percenta.zdôraznila Bihariová s tým, že štát musí vedieť zaručiť verifikované dáta a skutočnosť vysvetliť ľuďom na dôkazoch.Podpredsedníčka PS tvrdí, že extrémisti a Smer-SDpráve tým, že do nich vniesli množstvo neprávd a hoaxov. Skonštatovala, že to využívajú na nálepkovanie a rozoštvávanie ľudí, ale aj na manipuláciu s voličmi. Aj to môže byť podľa nej jeden z dôvodov, prečo sa ľudia obracajú k extrémistickým silám. Dodala, že koalícia PS-Spolu predstavuje riešenia na boj s extrémizmom.Vyrovnať sa podľa Bihariovej treba so "", aby nemali ľudia pocit, že kvalitné školy, prístup do nemocnice či k spravodlivosti sú luxusnými komoditami, ktoré si môžu dovoliť len niektorí občania.Za dôležitú považuje tiež politickú odvahu, aby debata o hodnotových a závažných témach, ako sú menšiny, rodina, ľudské práva, nebola naďalej vulgarizovaná. Tretí okruh riešení, ktoré podľa nej predstavuje PS-Spolu, je byť čo najbližšie ľuďom a diskutovať s nimi. Zdôraznila tiež potrebu zapájania mladých ľudí do diskusií v regiónoch.dodala.