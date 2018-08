Štát by mal zriadiť fond na financovanie sociálnych služieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 28. augusta (TASR) - Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb oceňuje, že rezort práce aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sú s nimi ochotní rokovať o financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Premiér naznačil, že štát mohol zriadiť fond odkázanosti, do ktorého by prispievali určitým percentom obce aj mestá a financovali by sa z neho zariadenia sociálnych služieb. Informovala o tom platforma po skončení utorkového rokovania s premiérom.priblížila pre TASR Anna Ghanamová z platformy. Ak by sa to podarilo, tak by to podľa jej slov konečne znamenalo zrovnoprávnenie odkázaných občanov.podotkla Ghanamová.Zároveň uviedla, že minister práce Ján Richter (Smer-SD) bol prekvapený, že samosprávne kraje dali menej financií neverejným poskytovateľom.podotkla Ghanamová.Avizovala, že obce a mestá chcú predložiť tabuľku, koľko neverejným poskytovateľom dali financií.upozornila Ghanamová.