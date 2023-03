Štát čelí legislatívnej cunami, upozorňujú odborári a Čaputovej adresovali list

Neúcta pri tvorbe zákonov

Obnova dôvery v právny štát

Legislatívna smršť

27.3.2023 (SITA.sk) - Legislatívnym cunami valiacim sa z parlamentu je predkladanie a prerokovávanie poslaneckých legislatívnych návrhov v Národnej rade SR . V otvorenom liste adresovanom prezidentke SR Zuzane Čaputovej to uviedla šéfka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Podľa nej je činnosť poslancov chaotická, neprehľadná a nekoordinovaná. Legislatívnemu procesu v súčasnosti podľa Uhlerovej chýbajú nielen prvky transparentnosti, participatívnosti a predvídateľnosti, ale konanie poslancov vedie aj k neúcte pri tvorbe a prijímaní zákonov.„Ako zástupcovia zamestnancov s obavami sledujeme, ako sa poslanci obchádzaním štandardného legislatívneho procesu v prijímaní legislatívy snažia presadiť aj také poslanecké legislatívne návrhy, ktoré zasahujú do takmer všetkých oblastí ekonomiky a verejného života," píše v liste prezidentka KOZ.Zmeny parlament podľa nej prijíma bez toho, aby poslanci zohľadnili názory a potreby tých, ktorých sa týkajú. Upozorňuje na to, že obnova dôvery v právny štát bola jednou z najdôležitejších záväzkov tejto vlády a jej poslancov v parlamente.„Naša skúsenosť s aplikáciou skráteného legislatívneho konania a nedodržiavaním nastavených pravidiel zo strany subjektov, ktoré disponujú právom legislatívnej iniciatívy, je dôkazom toho, že sa tak deje, žiaľ, len v predvolebných sľuboch," tvrdí Uhlerová.Štát dnes podľa nej čelí takej legislatívnej smršti, akú Slovensko nezažilo od svojho vzniku. Hlavu štátu preto žiada o stretnutie, na ktorom by s ňou chcela prediskutovať poslanecké návrhy predložené do Národnej rady SR a ich dopady na verejné financie, spoločnosť či život jednotlivcov a rodín.