Štát chce do roku 2030 ukončiť na Slovensku bezdomovectvo, pomôcť má akčný plán

15.4.2024 (SITA.sk) - Štát chce do roku 2030 ukončiť na Slovensku bezdomovectvo. Pomôcť mu v tom má akčný plán , ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Celkovo plánuje štát do tejto oblasti investovať 96 miliónov eur, z toho 53 miliónov pôjde priamo z rozpočtu rezortu práce a 42 miliónov eur poskytne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR „Cieľom akčného plánu je zlepšiť situáciu ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a prebývajú na ulici alebo v neadekvátnom bývaní,” stručne hodnotí rezort práce.Zlepšiť by sa mala prevencia ale aj prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti, podporiť zamestnávanie ľudí bez domova či zvýšiť ich dostupnosť bývania.„Podstatou ukončovania bezdomovstva je, aby každý človek bez domova mal možnosť za poskytnutia primeranej podpory v primeranom čase riešiť svoju situáciu, získať cenovo dostupné bývanie a začleniť sa do života,” uvádza akčný plán.Ako pritom zdôrazňuje ministerstvo práce, mnohé doterajšie opatrenia pomoci ľuďom bez domova ani neboli výslovne zamerané na túto cieľovú skupinu, neboli jednoznačne zacielené a systémovo prepojené.„Obmedzený prístup k bývaniu, respektíve nedostatok cenovo dostupného nájomného bývania, a teda následná nemožnosť jeho prepojenia so sociálnymi službami krízovej intervencie má za následok skôr udržiavanie, ako ukončovanie bezdomovectva,” tvrdí ministerstvo.Akčný plán je rozpracovaný zväčša na obdobie najviac piatich rokov. Opatrenia podporia terénne programy na vyhľadávanie osôb ohrozených stratou bývania či poskytnú bezplatné dlhové, rodinné a právne poradenstvá s nízkoprahovým prístupom.Predkladaný materiál tiež sľubuje zlepšenie podporných psychologických, psychiatrických, tereapeutických služieb pre ľudí bez domova, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pri chronických ochoreniach alebo prípravu a realizáciu projektov zameraných na zdravotné ošetrenie ľudí na ulici ambulantnou aj terénnou formou.