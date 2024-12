Štát má do konca budúceho roku posúdiť, či postaví novú väznicu

Navýšenie ubytovacej kapacity

Kompromis

5.12.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti má do 31. decembra 2025 zabezpečiť aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti projektu výstavby nového väzenského zariadenia v lokalite Rimavská Sobota – Sabová.Ako pre agentúru SITA uviedla Katarína Bednárová z komunikačného referátu Zboru väzenskej a justičnej stráže , predmetná aktualizácia by mala v kontexte dopadov schválených legislatívnych zmien v oblasti trestnej politiky štátu na počty väznených osôb riešiť jednak opodstatnenosť tohto zariadenia, jeho prípadnú kapacitu, aj s ohľadom na využiteľnosť už existujúcich ubytovacích kapacít, ako aj spôsob financovania výstavby a prevádzky.Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Ľubomír Klištinec ešte v auguste uviedol, že štát má v úmysle navýšiť ubytovaciu kapacitu v slovenských väzniciach.Tento cieľ sa podľa neho dá dosiahnuť dvoma spôsobmi, buď dobudovaním väzenských zariadení, alebo znížením počtu väzňov.„Hľadáme nejaký kompromis aj dobudovaním väzenských kapacít, ale samozrejme aj nejakým spôsobom znížením väzenskej populácie,“ povedal Klištinec. Momentálne podľa neho v dvoch väzenských ústavoch fungujú aj takzvané veľkokapacitné cely s kapacitou 30 odsúdených.„Budeme sa snažiť prerobiť tieto ubytovacie priestory pre maximálne osem väzňov,“ zdôraznil v auguste šéf ZVJS.Budúce väzenské zariadenie v Rimavskej Sobote by podľa rezortu spravodlivosti malo mať kapacitu viac ako 800 väznených osôb v minimálnom, strednom a maximálnom stupni stráženia, vrátane výkonu väzby pre spádové okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca a Veľký Krtíš.