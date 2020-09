Štát môže získať telefónne čísla navrátilcov zo zahraničia, poslanci prelomili veto prezidentky

Pre Smer je to špicľovacia novela

Možný zásah do práva na súkromie

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Operátori napokon budú posielať telefónne čísla cestovateľov hygienikom. Poslanci totiž v stredu prelomili veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej a definitívne schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách.Tá umožňuje Úradu verejného zdravotníctva SR získať telefónne čísla cestovateľov, ktorí na Slovensko prichádzajú z epidemiologicky menej bezpečných krajín.Zmeny podporilo 84 poslancov, zdržali sa dvaja, proti bolo 41 zákonodarcov a jeden nehlasoval.Či sa napokon zmeny dostanú do praxe, je však otázne. Opozičná strana Smer-SD už totiž deklarovala, že sa v prípade prelomenia veta prezidentky opätovne obráti na Ústavný súd Budú ho žiadať o vyslovenie nesúladu s Ústavou SR ako aj o okamžité pozastavenie účinnosti novely.Smer-SD označil novelu za "špicľovaciu", vyčíta jej aplikačné problémy, ako aj problémy s určitosťou, vykonateľnosťou a kontrolou.Prezidentka pri vrátení novely argumentovala, že môže zasiahnuť do práva na súkromie, nie je dostatočne určitá v pomenovaní účelu jej využitia a otázniky videla aj nad jej vykonateľnosťou.Pri svojom rozhodnutí sa opierala o májový verdikt Ústavného súdu SR, ktorý sa týkal podobnej právnej normy s potenciálom zasahovať do práva na súkromie.Novela, ktorú parlament pôvodne schválil ešte v polovici júla, hygienikom umožňuje získať od operátorov telefónne čísla navrátilcov z epidemiologicky rizikovejších krajín na Slovensko.Poslanci zároveň odsúhlasili aj zavedenie nového priestupku nedodržania nariadenej izolácie či karanténnych opatrení po návrate z krajiny, ktorá nie je označená ako epidemiologicky bezpečná a zvýšenie maximálnej výšky pokuty za nedodržanie karanténnych opatrení až na 5 000 eur, oproti doterajšej výške 1 650 eur.