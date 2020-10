Štát nakúpil testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 od neplatiča sociálky, upozorňuje strana Spolu

Zákon musí platiť pre každého rovnako

Zmluvy s troma firmami

Premiér je pripravený aj na demisiu

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Štát uzatvoril zmluvu na nákup skríningových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19 s firmou, ktorá má nedoplatky v Sociálnej poisťovni . Upozornila na to strana Spolu, podľa ktorej zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje nakupovať od dlžníkov voči sociálnej či zdravotnej poisťovni.Ako ďalej uviedla strana v tlačovej správe, štát uzatvoril zmluvu na nákup za 43 miliónov eur s firmou Eurolab Lambda. Premiér krátko na to oznámil zámer plošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus “Z verejne dostupných zdrojov sme však zistili, že táto firma má k 12. októbru dlh voči štátu na sociálnom poistení vo výške 17-tisíc eur. Je tu podozrenie na porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Ten neumožňuje zúčastňovať sa súťaží o štátne zákazky neplatičom,” hovorí predseda strany Spolu Juraj Hipš “Vyzývame premiéra, aby vyvrátil pochybnosti a vysvetlil okolnosti nákupu testov. Ani v čase pandémie a mimoriadneho stavu nie je možné ohýbať zákon a musí platiť pre každého rovnako,” dodáva Hipš.Testy na avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 vyjdú celkovo štát na 52,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) totiž uzavrela zmluvy s troma firmami, ktoré majú za túto sumu dodať 13 miliónov kusov skríningových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19. Vyplýva to z údajov uverejnených v Centrálnom registri zmlúv.Podľa zmluvy so SŠHR má prvých, minimálne 5,6 milióna kusov testov, Eurolab Lambda dodať do 23. októbra, ďalších minimálne 2,8 milióna kusov do 30. októbra a zvyšok do 6. novembra. Testy majú pritom putovať do štyroch skladov štátnych hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči, Vígľaši, Čachticiach a v Kysuckom Novom Meste.Ďalšie dva milióny testov má hmotným rezervám dodať spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o. Pri cene za jeden test na úrovni 4,45 eura celková hodnota zákazky v tomto prípade predstavuje 8,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Dodať ich má do 18 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda od 18. októbra. Tieto testy poputujú do skladov hmotných rezerv v Kysuckom Novom Meste.Spoločnosť Juhapharm, s.r.o. sa zase zmluvne zaviazala štátnym hmotným rezervám do 30. októbra dodať jeden milión antigénových testov na COVID-19 v celkovej sume 3,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Jednotková cena za test tak v tomto prípade predstavuje 3,9 eura a dodacia lehota celého zazmluvneného počtu je stanovená do 30. októbra. Dodané budú do skladov SŠHR v Čachticiach.Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus avizoval na sobotňajšej tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO). V tejto súvislosti bude podľa jeho slov v nedeľu 18. októbra mimoriadne rokovanie vlády. Testovanie by sa malo uskutočniť už na prelome októbra a novembra. Ak by sa nakoniec od tohto plánu upustilo, predseda vlády vyhlásil, že podá demisiu.