Štát nestíha pripraviť insolvenčný register, ministerstvo spravodlivosti navrhuje odklad účinnosti právnej úpravy

6.6.2024 (SITA.sk) - Štát nestíha pripraviť insolvenčný register, Ministerstvo spravodlivosti SR preto navrhuje odklad jeho zavedenia do praxe. Novelu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev už predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Od začiatku roku 2025 sa majú predinsolvenčné, insolvenčné ale aj reštrukturalizačné konania viesť prostredníctvom nového informačného systému - insolvenčného registra.Jeho cieľom je zjednotiť a elektronizovať procesy, čo má zabezpečiť odstránenie bariér podnikania, vyššiu transparentnosť, zrýchlenie konaní, ako aj zníženie času a nákladov i vytvorenie transparentného a efektívneho procesného rámca pre tieto konania.Týka sa to vedenia konkurzného konania, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácie, ale aj likvidácie a dodatočnej likvidácie.Nevyhnutným predpokladom týchto zmien je však funkčný informačný systém – insolvenčný register.„Vzhľadom na stav verejného obstarávania tohto informačného systému a plánovaný časový harmonogram jeho uvedenia do prevádzky je zrejmé, že vyššie uvedená právna úprava nadobudne účinnosť predčasne," konštatuje rezort spravodlivosti.Z toho dôvodu je preto podľa neho nevyhnutné oddialiť účinnosť zmien súvisiacich so zavedením insolvenčného registra.„Odklad účinnosti reflektuje aktuálnu potrebu posunutia časového harmonogramu spustenia registra do prevádzky, ktorá bola spôsobená meškajúcim priebehom verejného obstarávania. Je zrejmé, že táto právna úprava nadobudne účinnosť predčasne, čo môže spôsobiť značné aplikačné problémy," pokračuje ministerstvo.Navrhuje preto odklad účinnosti na 1. októbra 2025, pričom účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia, najneskôr však 1. januára 2025.Parlament schválili zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev od Ministerstva spravodlivosti SR ešte v lete minulého roka.Splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmeny právnej formy obchodných spoločností a tiež ich cezhraničné alternatívy vďaka nemu majú na Slovensku jednotnú, ucelenú a prehľadnú právnu úpravu. Do prijatia zákona bola uvedené problematika obsiahnutá v Obchodnom zákonníku