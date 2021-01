Štát odporúča testovanie firmám s viac ako 250 zamestnancami, súčasťou manuálu sú aj tri prílohy

aktualizované 20. januára 16:36



20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR odporúča testovanie vo firmách najmä prevádzkam, v ktorých pracuje viac ako 250 zamestnancov. Uvádza sa to v manuáli vypracovanom rezortom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkami.Ak by pritom chceli svojich pracovníkov testovať aj spoločnosti s menej ako 250 zamestnancami, ministerstvo im odporúča, aby sa spojili s ďalšími podnikmi a dosiahli tak odporúčaný počet pracovníkov.Prevádzkové náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou 3,5 eura na každú otestovanú osobu. O finančný príspevok budú žiadať firmy Ministerstvo vnútra SR. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa bude vykonávať antigénnymi testami. Vydávať ich podľa materiálu budú príslušné okresné úrady.Tie vydajú tzv. testovacej autorite v mene podnikateľského subjektu požadovaný počet testov podľa objednávky. Nespotrebované testy sa v prípade ukončenia testovania budú vracať okresným úradom.Testovanie budú môcť realizovať pracovná zdravotná služba, mobilné odberové miesto, či poskytovateľ ambulantnej starostlivosti. Osobné ochranné prostriedky, ako aj likvidáciu odpadu zabezpečí podnikateľský subjekt vo vlastnej réžii.Minister hospodárstva Richard Sulík po rokovaní vlády vyzdvihol, že zamestnávatelia sú ochotní podieľať sa na testovaní.Zhrnul, že testovanie bude dobrovoľné, budú sa ho môcť zúčastniť nielen zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci a štát zaplatí za každého jedného otestovaného. Potvrdil, že zamestnávatelia si predstavovali vyššiu sumu, ako je schválená, podľa neho by však táto suma mala pokryť ak nie všetky, tak takmer všetky náklady firiem.„Myslím, že táto suma je primeraná, ale najmä je to maximum, čo sa podarilo vyrokovať," skonštatoval. Podľa neho by mohli spoločnosti otestovať minimálne pol milióna ľudí.Za komplikáciu označili fakt, že na testovanie nemôžu spoločnosti použiť podnikovú zdravotnú službu a musia si tak nájsť externého dodávateľa, čo im podľa asociácie okrem iného, čiastočne navýši náklady.„Finálny manuál tiež mohol byť zverejnený skôr. Sú firmy, ktoré chcú testovať už tento piatok, majú objednaných aj zdravotníkov. Avšak bez manuálu im okresné úrady odmietli vydať testy. Dostali sa tak do časovej tiesne," podotkol k schválenému manuálu Lasz.Testy budú musieť byť uskladnené predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu. Každý deň po ukončení testovania bude nutné zaznamenať do reportovacieho systému jeho výsledky.Výsledky si otestovaná osoba bude môcť pozrieť po predložení občianskeho preukazu a zároveň jej bude vydané potvrdenie o vykonaní testu označené pečiatkou a podpisom poverenej osoby s uvedením výsledku testovania.Súčasťou manuálu sú aj tri prílohy, ktoré tvorí žiadosť o vydanie a vrátenie AG testov, ďalej vzor zmluvy medzi podnikateľským subjektom a testovacou autoritou o zabezpečení testovania a metodika Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu formou antigénových testov.