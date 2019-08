Štát plánuje podporiť výskum a vývoj motiváciou firiem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) – Slovenské hospodárstvo by sa malo v nasledujúcich desiatich rokoch premeniť na inovačne orientovanú ekonomiku. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie motivačného systému podpory výskumu a vývoja, ktorý by mal z dvoch tretín financovať súkromný kapitál. Vyplýva to z materiálu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).I keď sa o inováciách v posledných rokoch veľa hovorí, obsadzuje Slovensko v tomto parametri dlhodobo najnižšie priečky v Európskej únii.uvádza ÚPVII v materiáli. Rozvoju inovácií najviac bránia zlé podmienky pre vznik a rozvoj start-up firiem vrátane zlej dostupnosti rizikového kapitálu. Ďalším problémom je nízky podiel súkromných firiem na financovaní vedy a výskumu, či malá výkonnosť sektora vedy a výskumu v oblasti patentov, ochranných značiek a priemyselných vzorov.V súčasnosti sa inovácie na Slovensku zameriavajú hlavne na oblasť informačných a komunikačných technológií, do ktorej bolo investovaných až 63,3 % z celkového objemu financií investovaných do startupov na Slovensku. Zaostávame v investíciách do kapitálovo náročnejších odvetví, akými sú napríklad biomedicína, robotika i proekologicky zamerané technológie. Investičná podpora z verejných zdrojov bude v nasledujúcej dekáde smerovať najmä na inovačné projekty s vysokou pridanou hodnotou.Okrem investícií zo štátneho rozpočtu a motivovania súkromných spoločností na väčšiu podporu vedy a výskumu, počíta materiál aj s rozvojom regionálnych inovačných klastrov v priemysle a službách, vrátane centier digitálnych služieb, či nasmerovaním orientácie existujúcich fondov rizikového kapitálu na oblasti energetiky, životného prostredia, zdravia a potravín, fyzikálnych vied a inžinierstva, spoločenských a kultúrnych inovácií a elektronických infraštruktúr.Pomôcť s transformáciou ekonomiky by malo aj lepšie prepojenie akademického, priemyselného, verejného sektora a občianskej spoločnosti, a tiež formulovania dlhodobej štátnej vednej a výskumnej politiky.Na transformáciu hospodárstva sú potrebné kapitálové investície.pripomenul ÚPVII v materiáli. V rokoch 2008–2018 predstavovala priemerná výška investícií do fixného kapitálu 21 % hrubého domáceho produktu, čo predstavuje približne 21 miliárd eur ročne. Štátny rozpočet SR sa na tomto podieľa približne desatinou.