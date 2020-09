Štát pomôže aj ďalším skupinám zasiahnutých koronakrízou, Sulík bude rokovať s umelcami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Štát sa chystá poskytnúť pomoc aj ďalším skupinám postihnutým koronakrízou . Po rokovaní kabinetu to potvrdil vicepremiér Richard Sulík . Ešte dnes (v stredu 9. septembra, pozn. redakcie) má stretnutie so zamestnancami v umeleckom priemysle, avizoval však aj ďalšie rokovania, o ktorých však ešte nechcel bližšie hovoriť."Nechcem predbiehať. Budú to menšie skupiny, ktoré prepadli cez všetky možné nastavené siete," priblížil Sulík. Tento týždeň pritom rezort hospodárstva zverejnil výzvu na pomoc súkromnej nedotovanej autobusovej doprave.