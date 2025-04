Štát pošle mestám a obciam preddavok 150 miliónov eur, podľa opozície je to len záplata na systémový problém

Nižší prevod dane má korene v legislatívnych zmenách

Preddavky riešia problém len krátkodobo

10.4.2025 (SITA.sk) - Parlament schválil novelu zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorá zabezpečí preddavky na podiel z dane z príjmov fyzických osôb pre mestá, obce a vyššie územné celky v máji 2025.Mestá a obce by mali dostať preddavok vo výške 100 miliónov eur, zatiaľ čo vyššie územné celky (VÚC) dostanú 50 miliónov eur. Tieto preddavky budú vysporiadané priebežne do konca roka 2025.Dôvodom pre nižší prevod podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v máji je vplyv legislatívnych zmien z roku 2022, ktoré zvýšili daňový bonus a negatívne ovplyvnili výnos dane z príjmov fyzických osôb. Ministerstvo financií SR už koncom roka 2024 upozornilo samosprávy na tento negatívny dopad a odporučilo im šetriť počas najsilnejších výnosov dane z príjmov fyzických osôb v prvom štvrťroku 2025.Ministerstvo financií v spolupráci s finančnou správou nastavilo vyplácanie podielu dane z príjmov fyzických osôb na začiatok mesiaca a zverejnilo prognózy prevodu dane z príjmov fyzických osôb, aby samosprávy mohli efektívnejšie plánovať svoje financie. Predložením návrhu zákona ministerstvo plní dohodu so zástupcami samospráv, ktorí požadovali riešenie likvidity v máji preddavkom z celoročného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb.Poslankyňa Dana Kleinert za Progresívne Slovensko (PS) v rozprave k tomuto návrhu uviedla, že samosprávy krvácajú, a to aj pre nezmyselnú transakčnú daň. „Aby ekonomika mohla rásť, nemožno ju dusiť,“ upozornila Kleinert. Obce a mestá síce nemajú povinnosť platiť transakčnú daň, ale štátne a obecné podniky áno, ako napríklad dopravné podniky, či firmy venujúce sa odvozu odpadu. Ako skonštatovala Darina Luščíková za PS, vyplácanie preddavku je nesystematický krok, pretože dlhodobý problém rieši len na chvíľu.Poslanec Richard Dubovický za PS vyjadril súhlas a doplnil, že ak sa neurobí zákon aj s reformou verejnej správy, ktorá zabezpečí financovanie samospráv, tak samosprávam môže v budúcnosti hroziť krach a nepomôže im ani preddavok. A ako doplnil poslanec Dávid Dej za PS, samosprávy si peniaze v rámci preddavkov zaslúžia, no zároveň si ich štát berie späť cez konsolidačné opatrenia, napríklad transakčnou daňou.