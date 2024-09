Štát pri kontrole fondov na podporu kultúry podľa NKÚ zlyhal, bývalé vedenie ministerstva zanedbávalo svoje povinnosti

Porušenie pravidiel v dvoch fondoch

27.9.2024 (SITA.sk) - Kontrolný systém pri finančnom riadení a kontrole zúčtovania medzi verejnoprávnymi fondmi na podporu kultúry a ministerstvom kultúry v minulosti zásadne zlyhal. Uviedol to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR , ktorý v ostatných mesiacoch preveroval činnosť a hospodárenie dotačných fondov na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu pod gesciou rezortu kultúry."Kontrolný úrad ostatným auditom nezískal uistenie, že fondové inštitúcie v rezorte kultúry dokážu preveriť a preverili v primeranej miere účelnosť rozdeľovaných verejných financií a či prijímatelia prostriedkov konali tak, ako sa fondu zmluvne zaviazali," uviedol podpredseda národných kontrolórov Jaroslav Ivančo Pri samotnom prideľovaní peňazí z fondov na podporu kultúry však podľa NKÚ nedošlo v období rokov 2021 – 2023 k závažným pochybeniam. V správe NKÚ sa píše, že "pri rozhodovaní o pridelení peňazí z fondov na kultúru kontrolóri neodhalili závažné porušenia postupov v rozhodovaní. Procesy vyhlasovania výziev, prijímania žiadostí boli transparentné a kritériá pre posudzovanie výziev mali jasné pravidlá".Kontrola NKÚ preukázala, že pravidlá boli porušené najmä pri vyplácaní odmien a náhrad členov odborných komisií vo Fonde na podporu umenia (FPU) a v Audiovizuálnom fonde (AVF) . Tie boli financované z prostriedkov určených na podpornú činnosť. Hradené pritom mali byť z prostriedkov určených na prevádzkovú činnosť tak, ako to korektne robili vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín Podľa vyjadrenia súčasného vedenia rezortu kultúry závery auditu NKÚ potvrdili, že "verejnoprávne fondy vyplácali peniaze v rozpore s pravidlami". Zásadne pochybilo aj ministerstvo pod vedením Natálie Milanovej Silvie Hroncovej , pretože zanedbávalo svoje povinnosti, tvrdí rezort pod vedením ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ). Verejnoprávne fondy na podporu kultúry získali v rokoch 2021 - 2023 zo štátneho rozpočtu viac ako 158 miliónov eur."Je preto priam alarmujúce, že moje predchodkyne nezaujímalo, ako sa vo fondoch hospodári. Ministerstvo pod ich vedením nemalo záujem robiť štátnu kultúrnu politiku cez verejnoprávne fondy, a preto si pre túto oblasť nestanovilo ani žiadne priority," uviedla ministerka Šimkovičová.Ako dodala, NKÚ odporúča rezortu kultúry novelizovať zákony o Fonde na podporu kultúry a Fonde na podporu kultúry národnostných menšín tak, aby žiadatelia, ktorí sú majetkovo a personálne prepojení s tým, kto nemá vysporiadané finančné vzťahy s fondom, boli pri žiadosti o poskytnutie peňazí posudzovaní prísnejšie, prípadne, aby ich žiadosti boli odmietnuté.Podľa Šimkovičovej výsledky kontroly NKÚ "jasne potvrdili to, na čo sme mesiace upozorňovali. A tým je fakt, že verejnoprávne fondy v minulosti šafárili a fungovali v podstate takmer bez akejkoľvek kontroly zo strany ministerstva".