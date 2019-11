Štát sa chystá viac podporovať vozidlá s alternatívnym pohonom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) – Slovensko by v nasledujúcich rokoch okrem elektromobility malo viac podporovať aj vozidlá na alternatívne palivá, ako sú stlačený či skvapalnený zemný plyn, vodík a biopalivá. Štát by mal podporiť nákup vozidiel, rozširovanie infraštruktúry pre alternatívna palivá, odstraňovanie obmedzení parkovaní vozidiel na plyn, zelené verejné obstarávania, ale aj lepšie informovať verejnosť. Vyplýva to z materiálu Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorý v stredu schválila vláda.Správu o vykonávaní svojho národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami musí každý členský štát EÚ predložiť Európskej komisii do 18. novembra a potom každé tri roky. Materiál z dielne Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR priniesol v oblasti alternatívnych palív pre štátne orgány sedem nových úloh.Téma alternatívnych palív by mala byť zahrnutá pri vypracúvaní všetkých relevantných dokumentov, podpora nákupu vozidiel by sa mala do budúcna vzťahovať nielen na elektromobily, ale na všetky vozidlá s alternatívnymi palivami a štát by mal vytvoriť finančný mechanizmus na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívna palivá. V tomto prípade Národný politický rámec počíta s prostriedkami EÚ z nového programovacieho obdobia 2021-2027.Zvýšiť záujem o vozidlá s pohonom na stlačený a skvapalnený zemný plyn by podľa schváleného materiálu mohlo ich zvýhodnenie v oblasti dotácií, daní a poplatkov či zmena technických noriem pri výstavbe podzemných garáží tak, aby v nich mohli tieto vozidlá parkovať. Záujem o alternatívne pohony má priniesť aj lepšia informovanosť spotrebiteľov, najmä porovnávaním jednotkových cien a hospodárnosti jednotlivých palív.uvádza materiál.Posledným, siedmym opatrením, je rozšírenie zeleného verejného obstarávania. Štátna správa by podľa revízie mala ísť príkladom vo využívaní vozidiel s alternatívnym pohonom. V rámci Revízie a aktualizácie Národného politického rámca boli prvýkrát definované národné ciele pre rozvoj vodíka ako alternatívneho paliva, vrátane rozvoja príslušnej infraštruktúry.uvádza materiál.