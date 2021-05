Štát sa snaží lepšie manažovať svoje systémy, sľubuje si zníženie výdavkov na informačné technológie

Nesprávne klasifikované výdavky

Nesplnili sa opatrenia

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - V prvom roku plnenia druhej revízie výdavkov na informačné technológie (IT) sa opatrenia štátu zameriavali najmä na vytváranie podmienok na lepší manažment štátnych systémov. Podarilo sa splniť 20 z celkového počtu 22 opatrení, ktoré budú základom úspor v nasledujúcich rokoch.Tvrdí to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií s tým, že medzi najvýznamnejšie zmeny patrí povinnosť zverejňovať jednotkové ceny a množstvá obstarávaných tovarov a služieb.Rezort informatizácie (MIRRI) zaviedol povinnosť hodnotiť efektívnosť požiadaviek na servis a zmeny v systémoch nad 1 milión eur a povinnosť monitorovať a vyhodnocovať IT systémy s ročnými nákladmi nad 100-tisíc eur.Cieľom je optimalizácia výdavkov a vyššia hodnota za peniaze. V minulých rokoch bola podľa ÚHP značná časť IT výdavkov a informačných systémov klasifikovaná nesprávne. Aktualizácia štruktúry výdavkov ekonomickej klasifikácie zlepší ich zaradenie v programovom rozpočte.Ako upozorňuje ÚHP, v porovnaní s plánom neboli splnené dve opatrenia. Publikovanie cenových limitov na nákup mobilných služieb mešká pre priveľkú nesúrodosť v mobilných službách naprieč úradmi.Okrem toho chýbajúce podklady na spoplatnenie štátnych cloudových služieb sú dôsledkom slabej kooperácie medzi MIRRI a správcom cloudových služieb, ktorým je ministerstvo vnútra.