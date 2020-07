Štát spúšťa ďalšiu vlnu aktivácie elektronických schránok, dotkne sa poľovníkov aj cirkví

Počet využívaných e-schránok sa zvýšil

Štatutári by si mali prekontrolovať údaje

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Od 1. augusta sa spustí ďalšia vlna aktivácie elektronických schránok, povinná elektronická komunikácia so štátom sa dotkne už aj poľovníkov a cirkví. Ako ďalej informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR , štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom zdrojovom registri.Tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód by nemali odkladať návštevu oddelenia dokladov.„Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód – BOK,“ pripomenul Peter Kucer z rezortu s tým, že do elektronickej schránky zriadenej na slovensko.sk sa dostane iba ten štatutár, ktorý má v príslušnom zdrojovom registri správne uvedené údaje v podobe IČO organizácie, meno, priezvisko a rodné číslo.Počet elektronických schránok subjektov neziskového mimovládneho sektora aktivovaných na doručovanie úradných rozhodnutí sa od augusta zvýši približne zo 63-tisíc na takmer 67-tisíc. Aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie NASES zrealizuje automaticky, bez toho, aby sa štatutár do svojej e-schránky prihlásil.„Znamená to, že do takto aktivovaných elektronických schránok sú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia. Štatutári alebo nimi poverené osoby už nechodia so žltým lístkom na poštu, ale rozhodnutia im štát doručuje do úradných e-schránok zriadených na slovensko.sk. Rovnako platí, že tieto organizácie nemusia úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky,“ priblížil Kucer.Štát v súčasnosti eviduje približne 3 200 subjektov zapísaných v Registri poľovníckych organizácií vedenom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR V Registri cirkví a náboženských spoločností štát eviduje do 20 právnických osôb. Štatutári by si mali skontrolovať údaje, ktoré štátu odovzdali pri zápise ich organizácie do registra a overiť, že v nich majú uvedené svoje rodné číslo.V prípade poľovníkov vedie register Národné lesnícke centrum , v prípade cirkví je to Ministerstvo kultúry SR. "Chcel by som vyzvať poľovníkov a cirkvi, keďže oni so štátom komunikujú pomerne často, aby situáciu nepodcenili a počítali s tým, že do schránky im budú doručované úradné rozhodnutia,“ uzavrel Kucer.