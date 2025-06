Štát uhradí 13 obciam výdavky v dôsledku mimoriadnych udalostí, vláda vyčlenila viac ako milión eur

18.6.2025 (SITA.sk) - Štát uhradí 13 obciam výdavky, ktoré vznikli v dôsledku mimoriadnych situácií. Pre tento účel vláda vyčlenila viac ako milión eur. Ministerstvo vnútra priblížilo, že cieľom je úhrada výdavkov obcí v dôsledku mimoriadnych udalostí na území, ktoré nie sú súčasťou ich rozpočtov, keďže mimoriadne udalosti sú nepredvídateľné.Štát tak uhradí výdavky obciam v územnej pôsobnosti okresných úradov Bratislava, Liptovský Mikuláš, Malacky, Nitra, Poprad, Púchov, Senec a Sobrance, a to v súvislosti s riešením troch druhov mimoriadnych udalostí. V Bratislave, Malackách, Nitre, Púchove a Senci sú to zosuvy pôdy, v Liptovskom Mikuláši, Malackách a Sobranciach to boli havárie (požiare a výbuchy) a tiež snehová kalamita v Poprade.Finančné prostriedky vynaložené na úlohy a opatrenia civilnej ochrany počas mimoriadnych situácií predstavujú sumu celkovo 1 026 488,15 eur, čo je súčasne suma, ktorú vláda uvoľní z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Ako ministerstvo vnútra vysvetlilo, pri požiaroch a víchriciach je potrebné postihnutému obyvateľstvu poskytnúť v zmysle zákona núdzové ubytovanie a zásobovanie a vykonať záchranné práce pre ochranu života, zdravia a majetku.„S týmito opatreniami priamo súvisí aj vyvedenie osôb z ohrozenej alebo postihnutej oblasti mimoriadnou udalosťou," dodalo ministerstvo. V prípade zosuvoch pôdy sa vykonávajú protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a opatrenia na odstránenie ohrozenia. Pri snehových kalamitách je potrebné zabezpečiť dostupnosť a zjazdnosť komunikácií pre zložky integrovaného záchranného systému a z dôvodu zabezpečenia zásobovania obyvateľstva.„Tieto opatrenia sa vykonávajú nad rámec bežnej zimnej údržby, kedy bola meteorologická situácia v predmetných oblastiach nepriaznivá a v rámci bežnej zimnej údržby nebolo možné zabezpečiť odstránenie nahromadeného snehu. Do tejto skupiny patria aj činnosti ako odvoz nahromadeného snehu z niektorých oblastí," doplnil rezort vnútra.