Štát za Smeru-SD fungoval ako mafiánsky klan, vražda novinára a jeho snúbenice bola obrovským šokom, tvrdí Remišová (foto)

"Nedotknuteľní" ľudia

Očista od korupcie

Slovensko stojí opäť na križovatke

Odkaz Jána a Martiny





Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.





21.2.2023 (SITA.sk) - Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bola obrovským šokom, nikto nepredpokladal, že systém "našich ľudí" a beztrestnosti zločincov, ktorý tu nastavil Robert Fico (Smer-SD) Peter Pellegrini (Hlas-SD ), môže zájsť až tak ďaleko. V tlačovej správe to uviedla dočasne poverená vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) „Štát za Smeru-SD fungoval ako mafiánsky klan, polícia pracovala na objednávku oligarchov a sledovala slušných ľudí, agrodotácie sa prideľovali na betónové plochy a v IT tendroch sa drzo kradli stovky miliónov eur. Odporná vražda Jána a Martiny otriasla krajinou a ľudia v roku 2020 vo voľbách rozhodli, že takto Slovensko už ďalej nemôže ísť," uviedla v stanovisku Remišová.Ministerka zároveň tvrdí, že za súčasnej vlády sa podarilo zlomiť systém mafianizácie krajiny, začali sa vyšetrovať "nedotknuteľní" ľudia, korupčné praktiky a mafia v polícii.„Očista v spoločnosti od korupcie sa však nikdy nedeje sama od seba a automaticky. Na to je potrebná odvaha, silná politická vôľa a vytrvalé úsilie. Toto úsilie prinieslo pozitívne výsledky, v rebríčku vnímania korupcie sme sa zlepšili o rekordných jedenásť miest a dosiahli sme najlepší výsledok za posledných 15 rokov," tvrdí Remišová.Robert Fico sa podľa nej vyhráža, že po voľbách omilostí všetkých korupčníkov a zlodejov. „Po piatich rokoch od vraždy Jána a Martiny stojí Slovensko opäť na križovatke. Je našou povinnosťou spojiť sily a nedovoliť návrat politikov, ktorí dvanásť rokov rozkrádali Slovensko a budovali tu mafiánsky štát. Iba tak má naša krajina nádej na spravodlivú budúcnosť," dodala vicepremiérka.Nezaradený poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) prostredníctvom tlačovej správy uviedol, že pred piatimi rokmi sme sa spoločne spojili, ukázala sa sila celej spoločnosti a tí, ktorí niesli politickú zodpovednosť, museli odísť z vlády.„Dnes opäť stojíme pred otázkou, ako a kam bude smerovať naša krajina. A ja verím, že práve odkaz Jána a Martiny nesie nádej a silu. Nádej, že sa ako spoločnosť opäť spojíme. Silu, že budeme spoločne pokračovať v zápase za to lepšie v nás, za lepšiu krajinu," tvrdí Šeliga.Vyzval, aby sme hľadali to, čo nás spája. „Pri troche dobrej vôle spoločne dokážeme zabrániť návratu normalizátorov. Nesmieme sa vzdať a nechať si ukradnúť budúcnosť," dodal poslanec.