Státisíce Britov sú proti rozhodnutiu prerušiť zasadnutie parlamentu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. augusta (TASR) - Viac ako 500.000 Britov podpísalo petíciu požadujúcu, aby britský konzervatívny premiér Boris Johnson zrušil svoj plán prerušiť v druhom septembrovom týždni až do 14. októbra zasadnutie parlamentu, čím sa pred odchodom Británie z EÚ naplánovaným na 31. októbra zníži počet rokovacích dní. Informoval o tom v stredu denník The Independent.Johnson v stredu získal súhlas kráľovnej Alžbety II. na prerušenie zasadnutia parlamentu, ktoré sa začne 3. septembra, medzi 9.-12. septembrom až do 14. októbra, čím vyvolal hnev opozičných poslancov ale aj časti konzervatívnych zákonodarcov, ktorí sú za zotrvanie Británie v EÚ. Rozhodný nesúhlas s Johnsonovým rozhodnutím vyjadril aj predseda Dolnej snemovne parlamentu John Bercow. Bývalá ministerka školstva a poslankyňa Justine Greeningová označila Johnsonovo rozhodnutie zapresadiť brexit bez dohody.Šesť opozičných strán v utorok prisľúbilo, že bude presadzovať legislatívne zmeny, ktorými chcú zabrániť odchodu Británie z EÚ bez dohody. V čase prerušenia zasadania parlamentu, ktoré neznamená jeho rozpustenie, však poslanci nemôžu prerokúvať alebo schvaľovať zákony. Väčšina návrhov, ktoré nestihli prejsť príslušným procesom, vtedy zaniká.Johnson opakovane deklaroval, že Británia odíde z EÚ v plánovanom termíne 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.