Štatistický úrad SR navštívi tisíce domácností, bude sa pýtať na ich financie a spotrebu

16.10.2023 (SITA.sk) - Štatistický úrad SR realizuje terénne zisťovanie pre Národnú banku Slovensku (NBS) o reálnych a finančných aktívach slovenských domácností. Tieto údaje okrem iného budú použité aj pre posudzovanie finančnej zraniteľnosti obyvateľov. Informovala o tom Národná banka Slovenska.Ide o súčasť významného európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey), ktorý koordinuje Európska centrálna banka a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky eurosystému.Výsledkom zisťovania budú údaje o reálnych finančných aktívach, pôžičkách a zadlženosti domácností, ako aj o príjmoch, spotrebe či dôchodkovom zabezpečení členov domácností.Informácie zo zisťovania, ktorých cieľom je získať reálny obraz, pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability eurosystému.Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napríklad pri posudzovaní nadmerného zadlžovania domácností.Gestorom projektu je NBS. Zisťovanie bude prebiehať od októbra 2023 do 31. januára 2024 v takmer štyritisíc náhodne vybraných domácnostiach v 651 obciach a mestách Slovenska.Vybrané domácnosti osloví Štatistický úrad SR listom so žiadosťou o spoluprácu. List bude obsahovať kontaktné údaje na opytovateľa a krajské pracovisko úradu, kde si respondenti môžu overiť fakty. Opytovatelia sa vždy legitimujú preukazom zamestnanca ŠÚ SR a občianskym preukazom, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR.S poskytnutými informáciami sa bude v zmysle legislatívy narábať ako s citlivými údajmi, ktoré sa použijú výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter.