Štátna podpora nájomného bývania sa nekoná, SaS nepresadilo zmeny v zákone

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Do registra partnerov verejného sektora v súvislosti so zákonom o štátnej podpore nájomného bývania nemusia byť zapísaní aj investiční partneri a prenajímatelia bytov s regulovaným nájmom. Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) neuspeli s navrhovanými zmenami v uvedenom zákone, pri hlasovaní v stredu ich podporilo 69 zo 139 prítomných kolegov.Zmeny podľa liberálov mali podporiť transparentnosť právnych vzťahov pri nájomných bytoch so štátnou podporou. Vláda by mohla schváliť investičného partnera až po jeho zápise do registra partnerov verejného sektora. Podľa poslancov by tak získala nevyhnutné informácie pre kvalifikované rozhodnutie a minimalizovala by riziko možného prania tzv. špinavých peňazí cez štátnu schému podpory nájomného bývania. Zápis prenajímateľa v registri mal byť podmienkou uzatvorenia zmluvy o prevádzke bytového domu.Predkladatelia novely označili za mimoriadne dôležité, aby aj tzv. tretia osoba, napríklad spoločnosť vo vlastníctve lokálnych developerov a určená na výstavbu nájomného bytového domu, ktorú až následne predá vláda schválenému investičnému partnerovi, podliehala povinnému zápisu do registra. Tieto tretie osoby majú podľa zákona, ešte skôr ako ich budú vlastniť investiční partneri, postavenie prenajímateľa a môžu za určitých podmienok profitovať zo zníženej osobitnej sadzby dane z pridanej hodnoty.