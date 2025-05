Štátna pomoc na uzatváranie baní na hornej Nitre

19.5.2025 (SITA.sk) -Dotáciami boli eliminované mimoriadne výdavky, ktoré nevyhnutne súviseli s likvidáciou 6. ťažobného poľa bane Nováky, 1. horizontu bane Nováky, 11. ťažobného poľa bane Nováky, povrchových objektov centrálneho závodu baňa Nováky a povrchových objektov centrálneho závodu baňa Handlová v časovom horizonte od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2025.Z finančných prostriedkov štátnej pomoci boli hradené len mimoriadne výdavky, ktoré nesúviseli s výrobným procesom a každodennou prevádzkou spoločnosti (podľa článku 4 rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010).Z celkovej sumy dotácií 3,76 mil. Eur smerovalo bývalým zamestnancom spoločnosti, ktorí prišli o zamestnanie dôvodu zatvorenia a likvidácie uhoľných výrobných jednotiek. Išlo o výdaje na zákonné sociálne náklady (vyplatenie odchodného a odstupného) a s tým súvisiace odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za obdobie marec 2024 až január 2025.Výdavky na podpovrchové bezpečnostné práce, súvisiace zo zatvorením uhoľných výrobných jednotiek, dosiahli 8,01 mil. Eur. Z toho 3,47 mil. Eur smerovalo na mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie zamestnancov, zabezpečujúcich tieto práce.Asanačné práce v objeme 4,35 mil. Eur boli realizované vo vlastnej réžii, prostredníctvom stredísk spoločnosti a dodávateľským spôsobom, najmä v areáli Bane Handlová, kde došlo k asanácii desiatich stavebných objektov.Výdavky na rekultiváciu povrchu dosiahli 1,52 mil. Eur. Zahŕňali hrubé terénne úpravy na poddolovaných pozemkoch v katastrálnych územiach Koš, Nováky, Handlová za účelom ich uvedenia do pôvodného stavu. Dodávateľským spôsobom boli vykonávané práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie ul. Hviezdoslavova v obci Koš.Poskytnuté dotácie vo výške 17 643 211 Eur boli vyčerpané v plnej výške, v súlade s určeným účelom použitia, výlučne na náklady súvisiace uľahčením zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie a boli auditované nezávislým audítorom.Náklady spojené so zabezpečovaním podpovrchových bezpečnostných prác, asanačných a rekultivačných prác za sledované obdobie boli financované aj z vlastných zdrojov spoločnosti vo výške 1,37 mil. Eur.Adriana Siváková, tlačová hovorkyňaInformačný servis