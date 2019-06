Štátna volebná komisia už nemôže meniť vyhlásené výsledky volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 18. júna (TASR) - Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nemôže, na rozdiel od Ústavného súdu SR, meniť už vyhlásené výsledky volieb. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijala komisia k podnetu od KDH k výsledku májových eurovolieb. Hnutie v podnete žiada zrušenie a zmenu rozhodnutia o tom, že podmienený mandát pripadá jeho kandidátke Miriam Lexmann. KDH sa už preto začiatkom mesiaca obrátilo aj na Ústavný súd SR.KDH považuje za nespravodlivé, že vo voľbách skončilo lepšie ako SaS, a predsa nemá priamo dva mandáty, kým SaS áno. KDH má na jeden čakať, kým nastane brexit.uviedla Lexmann.Mandáty sa udeľovali podľa novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú v januári schválil parlament. Tá hovorí, že jeden zo zvolených slovenských europoslancov sa neujme mandátu až do termínu brexitu. Slovensku má po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ pripadnúť jedno z britských kresiel. Podľa novely by sa mandátu neujal zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia.