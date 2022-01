Štátne divadlo Košice opäť otvorí svoje brány, pre divákov pripravilo rôzne inscenácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Do Štátneho divadla Košice (ŠDKE) sa vrátia diváci. Umožňuje to uvoľnenie protipandemických opatrení. Predstavenia sa uskutočnia v režime OP (očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19), hľadisko Historickej budovy aj Malej scény ŠDKE môžu byť naplnené na 50 percent kapacity. Informoval o tom Svjatoslav Dohovič zo ŠDKE.„Po poldruha mesiaca trvajúcej prestávke sa v utorok 18. januára Večerom ľudového tanca v Historickej budove ŠDKE pre divákov opäť otvoria naše brány. V januárovom programe okrem inscenácií z repertoáru opery, baletu a činohry prinesieme aj otvorené skúšky dvoch pripravovaných premiér – opery Giacoma Pucciniho Tosca a autorskej baletnej inscenácie Ondreja Šotha a Andreja Petroviča Orbis Pictus,“ uviedol Dohovič.V závere mesiaca sa môžu diváci tešiť aj na Operný recitál sólistov Opery ŠDKE. „Tešíme sa na to, že sa opäť stretneme naživo. Vstupenky nájdu záujemcovia na portáli navstevnik.sk alebo v dennej pokladnici ŠDKE. Otvorená je v pracovných dňoch od 9:00 do 12:30 a od 13:00 do 17:30, ale aj hodinu pred každým predstavením vo večerných pokladniciach,“ dodal Dohovič.